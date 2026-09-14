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Lunes, 14 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
SABROSAS

Talitas de aceituna con masa de tarta: receta sencilla para los amantes de lo salado

Una preparación práctica, crocante y con pocos ingredientes, ideal para resolver una picada, acompañar una comida o disfrutar de un antojo casero sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

CLederer
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Cuando aparecen las ganas de comer algo rico y salado, no siempre hace falta pasar horas en la cocina. Con algunos ingredientes que suelen estar a mano se pueden preparar unas talitas caseras, crocantes y llenas de sabor, ideales para acompañar una picada o disfrutar como snack.

La masa de tarta es una gran aliada para este tipo de preparaciones porque permite resolverlas en pocos minutos y sin demasiadas complicaciones.

En este caso, las aceitunas son las protagonistas de una receta sencilla que combina una textura dorada y crujiente con ese toque salado que las hace irresistibles.

Talitas de aceituna con masa de tarta: ¿Cómo preparar la receta?

¿Cómo preparar la receta?

¿Cómo preparar la receta?

Ingredientes

  • 1 tapa de masa de tarta.
  • 100 gramos de aceitunas verdes o negras.
  • 2 cucharadas de queso rallado.
  • 1 huevo.
  • 1 cucharada de aceite de oliva.
  • Orégano, a gusto.
  • Pimienta, a gusto.

Preparación

  1. Picá bien las aceitunas y mezclalas en un bol con el queso rallado, el aceite de oliva, el orégano y un poco de pimienta.
  2. Extendé la masa de tarta sobre la mesada y distribuí el relleno de aceitunas por toda la superficie.
  3. Doblá la masa sobre sí misma para cubrir el relleno y presioná suavemente con las manos para que quede bien adherido.
  4. Cortá tiras de aproximadamente 2 centímetros de ancho. Podés retorcerlas ligeramente para darles la forma característica de las talitas.
  5. Acomodalas en una placa para horno y pincelalas con huevo batido. Cociná en horno precalentado a 200 grados durante unos 10 minutos, hasta que estén doradas y crocantes.
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