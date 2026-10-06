Tarta de pera rellena con crema: la receta casera que conquista al primer bocado

La tarta de pera es una de esas recetas caseras que salvan la merienda sin complicaciones. Lleva peras jugosas, una masa suave y un toque dulce que combina a la perfección.

Se prepara en pocos pasos y queda ideal para acompañar el mate y mejorar cualquier merienda.

Qué ingredientes lleva esta receta fácil de tarta de pera

Para la masa

Leche: 40 cc

40 cc Levadura: 10 grs

10 grs Azúcar: 1 cdita

1 cdita Harina: 250 grs

250 grs Sal: 1 pizca

1 pizca Huevo: 1

1 Azúcar: 25 grs

25 grs Manteca: c/n

Para el relleno

Peras: 2 tazas

2 tazas Azúcar: 2 cdas

2 cdas Manteca derretida: 1 cda

1 cda Crema batida: 3 cdas

La tarta de pera, ideal para acompañar el mate o el café de la tarde.

Paso a paso: cómo preparar la tarta casera

Disolvé la levadura en la leche tibia con 1 cucharadita de azúcar. En un bol, colocá la harina con una pizca de sal. Agregá el huevo, los 25 grs de azúcar y la manteca pomada. Sumá la leche con la levadura y amasá un minuto como máximo para unir los ingredientes. Dejá reposar la masa una hora. Dividila y estirá dos círculos con palo de amasar, uno más grande que otro. Poné el círculo grande en una fuente de horno. Sumá las peras firmes en cubitos con 2 cucharadas de azúcar y 1 de manteca derretida. Tapá con el otro círculo y uní los bordes. Decorá por arriba con los palitos de las peras. Pincelá con huevo y llevá al horno 35 minutos. Dejala entibiar 5 minutos, cortá la tapa y rellená con la crema batida.

Cómo servir la tarta de pera en la merienda

El toque final es la crema; ese relleno suave termina de redondear la tarta de pera y la vuelve irresistible. Va increíble con el mate, el café y una buena charla de sobremesa.

Con ingredientes simples y pocos pasos, esta tarta casera promete repetirse en más de una merienda.