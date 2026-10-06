INCREÍBLE
Tarta de pera rellena con crema: la receta casera que conquista al primer bocado
Con peras de temporada, masa suave y crema batida, esta tarta de pera se prepara en pocos pasos y conquista desde el primer bocado.
La tarta de pera es una de esas recetas caseras que salvan la merienda sin complicaciones. Lleva peras jugosas, una masa suave y un toque dulce que combina a la perfección.
Se prepara en pocos pasos y queda ideal para acompañar el mate y mejorar cualquier merienda.
Qué ingredientes lleva esta receta fácil de tarta de pera
Para la masa
- Leche: 40 cc
- Levadura: 10 grs
- Azúcar: 1 cdita
- Harina: 250 grs
- Sal: 1 pizca
- Huevo: 1
- Azúcar: 25 grs
- Manteca: c/n
Para el relleno
- Peras: 2 tazas
- Azúcar: 2 cdas
- Manteca derretida: 1 cda
- Crema batida: 3 cdas
Paso a paso: cómo preparar la tarta casera
- Disolvé la levadura en la leche tibia con 1 cucharadita de azúcar.
- En un bol, colocá la harina con una pizca de sal. Agregá el huevo, los 25 grs de azúcar y la manteca pomada.
- Sumá la leche con la levadura y amasá un minuto como máximo para unir los ingredientes.
- Dejá reposar la masa una hora. Dividila y estirá dos círculos con palo de amasar, uno más grande que otro.
- Poné el círculo grande en una fuente de horno. Sumá las peras firmes en cubitos con 2 cucharadas de azúcar y 1 de manteca derretida.
- Tapá con el otro círculo y uní los bordes. Decorá por arriba con los palitos de las peras.
- Pincelá con huevo y llevá al horno 35 minutos. Dejala entibiar 5 minutos, cortá la tapa y rellená con la crema batida.
Cómo servir la tarta de pera en la merienda
El toque final es la crema; ese relleno suave termina de redondear la tarta de pera y la vuelve irresistible. Va increíble con el mate, el café y una buena charla de sobremesa.
Con ingredientes simples y pocos pasos, esta tarta casera promete repetirse en más de una merienda.