Tarta de pollo y champiñones: la receta bien cremosa y deliciosa para resolver cualquier almuerzo o cena

Las tartas saladas son una de esas recetas prácticas que permiten resolver el almuerzo o la cena con ingredientes sencillos y que, además, se pueden adaptar según lo que haya disponible en la cocina. Una de las opciones más completas es la tarta de pollo y champiñones, que combina una masa crocante con un relleno suave y cremoso.

La preparación es útil para aprovechar restos de pollo cocido o para incorporar vegetales y distintos tipos de queso. En esta versión, el relleno se prepara con pollo dorado, champiñones y cebolla de verdeo, aunque también se pueden sumar otros vegetales disponibles.

Paso a paso para hacer tarta de pollo y champiñones

Ingredientes:

2 tapas de masa para tarta, hojaldrada o criolla.

1 pechuga de pollo grande.

3 cebollas de verdeo.

200 gramos de champiñones.

3 huevos.

100 gramos de queso crema o crema de leche.

Sal, pimienta, nuez moscada y una pizca de tomillo.

Queso rallado, a gusto y opcional.





La tarta de pollo y champiñones es muy fácil de hacer y se pueden sumar otros vegetales disponibles en la heladera.

Preparación: