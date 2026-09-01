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Martes, 1 de septiembre de 2026

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Tarta de pollo y champiñones: la receta bien cremosa y deliciosa para resolver cualquier almuerzo o cena

Una preparación casera, abundante y fácil de hacer que combina pollo, champiñones y un relleno cremoso. Lleva pocos ingredientes y es ideal para resolver una comida sin demasiadas complicaciones.

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Las tartas saladas son una de esas recetas prácticas que permiten resolver el almuerzo o la cena con ingredientes sencillos y que, además, se pueden adaptar según lo que haya disponible en la cocina. Una de las opciones más completas es la tarta de pollo y champiñones, que combina una masa crocante con un relleno suave y cremoso.

La preparación es útil para aprovechar restos de pollo cocido o para incorporar vegetales y distintos tipos de queso. En esta versión, el relleno se prepara con pollo dorado, champiñones y cebolla de verdeo, aunque también se pueden sumar otros vegetales disponibles. 

Paso a paso para hacer tarta de pollo y champiñones

Ingredientes:

  • 2 tapas de masa para tarta, hojaldrada o criolla.
  • 1 pechuga de pollo grande.
  • 3 cebollas de verdeo.
  • 200 gramos de champiñones.
  • 3 huevos.
  • 100 gramos de queso crema o crema de leche.
  • Sal, pimienta, nuez moscada y una pizca de tomillo.
  • Queso rallado, a gusto y opcional.


La tarta de pollo y champiñones es muy fácil de hacer y se pueden sumar otros vegetales disponibles en la heladera.&nbsp;
La tarta de pollo y champiñones es muy fácil de hacer y se pueden sumar otros vegetales disponibles en la heladera. 

Preparación:

  1. Para comenzar, separá la parte blanca de la cebolla de verdeo y picala finamente. Calentá una sartén con un poco de aceite y salteala durante unos minutos, hasta que empiece a quedar transparente.
  2. Mientras tanto, cortá la pechuga de pollo en cubos pequeños y agregala a la sartén. Cociná a fuego medio hasta que quede bien dorada por fuera y completamente cocida en el interior.
  3. Luego incorporá los champiñones fileteados. Si utilizás champiñones frescos, dejalos cocinar hasta que eliminen parte de su líquido y comiencen a dorarse. En caso de usar champiñones en lata, es importante escurrirlos bien antes de sumarlos a la preparación.
  4. Mientras el salteado termina de cocinarse, prepará la mezcla cremosa. En un bowl colocá los tres huevos y batilos ligeramente. Incorporá el queso crema o la crema de leche y condimentá con sal, pimienta, nuez moscada y una pequeña cantidad de tomillo.
  5. Picá ahora la parte verde de la cebolla de verdeo y agregala al bowl. Mezclá todo hasta integrar.
  6. Cuando el salteado de pollo y champiñones esté listo, retiralo del fuego y dejalo entibiar durante algunos minutos. Este paso es importante antes de incorporarlo a los huevos para evitar que el calor excesivo altere la preparación.
  7. Una vez que el relleno haya perdido temperatura, incorporalo al bowl y mezclá hasta distribuir todos los ingredientes de manera uniforme.
  8. Para armar la tarta, colocá una de las tapas de masa en una tartera previamente enmantecada o aceitada. Presioná suavemente sobre los bordes para que tome la forma del recipiente y luego volcá todo el relleno en el interior.
  9. Espolvoreá queso rallado por encima para conseguir una superficie gratinada y dorada durante la cocción. En este punto podés optar por dejar la tarta abierta o cubrirla con la segunda tapa de masa.
  10. Si elegís cerrarla, colocá la tapa superior y sellá los bordes con los dedos o un tenedor. También podés realizar algunos pequeños cortes en la superficie para permitir que escape el vapor.
  11. Llevá la preparación a un horno precalentado a 180 °C y cociná durante aproximadamente 25 a 30 minutos. El punto ideal se alcanza cuando la masa está bien dorada y el relleno se encuentra firme en el centro.
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