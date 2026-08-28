Tarta de ricota y manzana: la receta liviana que arrasa en las meriendas caseras

La combinación de ricota y manzana es un clásico de la repostería casera argentina. Se trata de una tarta de ricota y manzana sin masa tradicional, donde la base se arma directamente con la ricota horneada, lo que la vuelve más liviana que las versiones con tapa de harina.

Este postre gana terreno entre quienes buscan opciones dulces con menos calorías, porque admite reemplazar la ricota común por una descremada y el azúcar por edulcorante sin perder consistencia ni sabor.

Ingredientes para la tarta de ricota y manzana

1 kg de manzanas verdes

½ kg de ricota descremada

Azúcar o edulcorante a gusto

1 cucharada de leche en polvo descremada

1 cucharadita de polvo para hornear

3 huevos (2 huevos enteros y 2 claras)

Esencia de vainilla

Canela molida (opcional)

La combinación de ricota y manzana es un clásico de la repostería casera argentina.

Paso a paso: cómo hacer la tarta de ricota y manzana

Procesar o pisar la ricota hasta lograr una textura de miga fina. Agregar los huevos, el edulcorante, la leche en polvo, el polvo para hornear, la esencia de vainilla y la canela. Mezclar bien: esta será la base de la tarta. Volcar la preparación en una fuente para horno lubricada con rocío vegetal y aplastarla con una espátula hasta que quede compacta. Cocinar a fuego moderado durante 15 minutos aproximadamente, hasta que la base tome cuerpo. Pelar las manzanas, reservando dos, y rociarlas con limón para que no se oxiden. Cortar el resto en cubos y cocinarlos en una cacerola de teflón con un poco de agua a fuego lento hasta formar un puré. Cortar en gajos finos las dos manzanas reservadas. Sobre la base de ricota ya cocida, distribuir el puré de manzana y encima acomodar los gajos. Llevar nuevamente al horno hasta que las manzanas de la superficie se cocinen. Dejar enfriar y servir fría.

Los secretos que hacen que esta tarta de ricota y manzana nunca falle