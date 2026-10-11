Tartitas de chocolate: Una receta bien golosa para acompañar la ronda de mates

Las tartitas de chocolate son una opción ideal para los amantes de lo dulce que quieren disfrutar de algo rico y casero durante la merienda, especialmente a la hora del mate.

Con una base crocante y un relleno irresistible, esta receta es fácil de preparar y permite darse un gusto con ingredientes sencillos que se consiguen fácilmente.

¿Cómo preparar unas ricas tartitas de chocolate para darse un gusto dulce?

¿Cómo preparar unas ricas tartitas de chocolate para darse un gusto dulce?

Ingredientes

200 gramos de harina 0000

100 gramos de manteca

70 gramos de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

250 gramos de dulce de leche repostero

200 gramos de chocolate semiamargo

1 cucharadita de aceite neutro (opcional)

Preparación