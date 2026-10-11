Tartitas de chocolate: Una receta bien golosa para acompañar la ronda de mates
Con una base crocante y un relleno irresistible, estas pequeñas delicias son perfectas para darse un gusto cuando hay antojo de algo dulce.
Las tartitas de chocolate son una opción ideal para los amantes de lo dulce que quieren disfrutar de algo rico y casero durante la merienda, especialmente a la hora del mate.
Con una base crocante y un relleno irresistible, esta receta es fácil de preparar y permite darse un gusto con ingredientes sencillos que se consiguen fácilmente.
¿Cómo preparar unas ricas tartitas de chocolate para darse un gusto dulce?
Ingredientes
200 gramos de harina 0000
100 gramos de manteca
70 gramos de azúcar
1 huevo
1 cucharadita de esencia de vainilla
250 gramos de dulce de leche repostero
200 gramos de chocolate semiamargo
1 cucharadita de aceite neutro (opcional)
Preparación
Colocar la harina y el azúcar en un recipiente. Agregar la manteca fría cortada en cubos y mezclar con las manos hasta obtener una textura arenosa. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla, unir los ingredientes sin amasar demasiado y formar un bollo.
Envolver la masa y llevarla a la heladera durante unos 30 minutos para que tome consistencia y resulte más fácil trabajarla.
Estirar la masa sobre una superficie enharinada y cortar círculos. Colocarlos en moldes pequeños para tartitas, presionando suavemente la base y los bordes. Pinchar el fondo con un tenedor.
Llevar a un horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos, o hasta que estén apenas doradas. Retirar y dejar enfriar por completo antes de desmoldar.
Rellenar cada base con dulce de leche repostero, distribuyéndolo de manera uniforme. Conviene no llegar hasta el borde para que la cobertura de chocolate quede prolija.
Derretir el chocolate semiamargo a baño María o en el microondas, en intervalos cortos y revolviendo entre cada uno. Si se desea una textura más fluida, agregar una cucharadita de aceite neutro.
Distribuir la cobertura sobre el dulce de leche hasta llenarlo por completo. Acomodar las tartitas en una bandeja y llevarlas a la heladera hasta que la cobertura se endurezca.
Una vez que el cacao esté firme, las tartitas estarán listas para disfrutar. Se pueden conservar en un recipiente cerrado en la heladera.