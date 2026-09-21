Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 21 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
SALVADOR

Te saca del apuro: el corte de carne que se adapta a todas las recetas y cuesta menos de $10.000

Versátil y rendidor, este corte de carne puede usarse en distintas preparaciones y es una opción práctica para resolver el almuerzo o la cena.

CLederer
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

A la hora de cocinar, tener un corte de carne que se adapte a distintas recetas es una buena forma de variar las comidas y cuidar el bolsillo. Hay opciones simples y rendidoras que permiten resolver desde un almuerzo rápido hasta una preparación más elaborada.

Entre ellas aparecen los churrasquitos de cerdo, una alternativa práctica que puede prepararse de diferentes maneras y cuesta menos de $10.000. Se pueden hacer a la plancha, al horno o acompañados con distintas guarniciones para armar una comida completa.

Churrasquitos de cerdo: el corte de carne que se puede adaptar a todo y es un gran aliado

El corte de carne que se puede adaptar a todo y es un gran aliado.

El corte de carne que se puede adaptar a todo y es un gran aliado.

Los churrasquitos de cerdo se caracterizan por ser cortes finos y fáciles de cocinar, por lo que resultan una alternativa práctica para resolver una comida en pocos minutos. Su tamaño también permite controlar mejor las porciones y combinarlos con diferentes acompañamientos.

Una de sus principales ventajas es que se pueden preparar de distintas maneras sin necesidad de una elaboración complicada. A la plancha quedan listos rápidamente, mientras que también pueden cocinarse al horno o incorporarse a preparaciones con verduras, salsas y otros ingredientes.

Por su sabor y textura, combinan bien con guarniciones muy variadas, desde papas y batatas hasta ensaladas o verduras salteadas. Además, al tratarse de un corte que admite diferentes condimentos y marinados, se puede cambiar la receta sin tener que comprar otro tipo de carne.

El precio de este corte ronda los $12.000, pero si se utiliza el descuento del 20% que tiene Cuenta DNI de lunes a viernes en comercios del barrio, se puede conseguir por $9.600, una rebaja de $2.400 que permite ahorrar y llevar una opción práctica para resolver distintas comidas.

Para acceder al beneficio, la compra debe abonarse mediante Cuenta DNI, utilizando alguna de las opciones habilitadas: Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet o Payway, o Cuenta DNI Comercios.

El descuento no se aplica si se paga con tarjetas de crédito o débito, mediante transferencias bancarias ni con códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales. Una vez realizada la compra, el reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los primeros 10 días hábiles.

Esta nota habla de:
1
A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: horarios y dónde ver EN VIVO
A NO PERDÉRSELO

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: horarios y dónde ver EN VIVO

2
Los 4 signos del zodiaco que recibirán sorpresas por la Luna en Capricornio
ATENTOS

Los 4 signos del zodiaco que recibirán sorpresas por la Luna en Capricornio

3
Luna en Sagitario: los 5 signos bendecidos por la suerte y la abundancia
MIRÁ

Luna en Sagitario: los 5 signos bendecidos por la suerte y la abundancia

4
ANSES paga las jubilaciones con aumento y bono este lunes 21 de septiembre: quiénes cobran y el calendario
NUEVA SEMANA

ANSES paga las jubilaciones con aumento y bono este lunes 21 de septiembre: quiénes cobran y el calendario

5
Fechas de cobro de octubre para jubilados según DNI
OFICIAL

Fechas de cobro de octubre para jubilados según DNI