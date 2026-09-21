Te saca del apuro: el corte de carne que se adapta a todas las recetas y cuesta menos de $10.000

A la hora de cocinar, tener un corte de carne que se adapte a distintas recetas es una buena forma de variar las comidas y cuidar el bolsillo. Hay opciones simples y rendidoras que permiten resolver desde un almuerzo rápido hasta una preparación más elaborada.

Entre ellas aparecen los churrasquitos de cerdo, una alternativa práctica que puede prepararse de diferentes maneras y cuesta menos de $10.000. Se pueden hacer a la plancha, al horno o acompañados con distintas guarniciones para armar una comida completa.

Churrasquitos de cerdo: el corte de carne que se puede adaptar a todo y es un gran aliado





El corte de carne que se puede adaptar a todo y es un gran aliado.

Los churrasquitos de cerdo se caracterizan por ser cortes finos y fáciles de cocinar, por lo que resultan una alternativa práctica para resolver una comida en pocos minutos. Su tamaño también permite controlar mejor las porciones y combinarlos con diferentes acompañamientos.

Una de sus principales ventajas es que se pueden preparar de distintas maneras sin necesidad de una elaboración complicada. A la plancha quedan listos rápidamente, mientras que también pueden cocinarse al horno o incorporarse a preparaciones con verduras, salsas y otros ingredientes.

Por su sabor y textura, combinan bien con guarniciones muy variadas, desde papas y batatas hasta ensaladas o verduras salteadas. Además, al tratarse de un corte que admite diferentes condimentos y marinados, se puede cambiar la receta sin tener que comprar otro tipo de carne.

El precio de este corte ronda los $12.000, pero si se utiliza el descuento del 20% que tiene Cuenta DNI de lunes a viernes en comercios del barrio, se puede conseguir por $9.600, una rebaja de $2.400 que permite ahorrar y llevar una opción práctica para resolver distintas comidas.

Para acceder al beneficio, la compra debe abonarse mediante Cuenta DNI, utilizando alguna de las opciones habilitadas: Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet o Payway, o Cuenta DNI Comercios.

El descuento no se aplica si se paga con tarjetas de crédito o débito, mediante transferencias bancarias ni con códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales. Una vez realizada la compra, el reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los primeros 10 días hábiles.