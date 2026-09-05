Te salva el asado y queda delicioso al horno: el corte barato que pocos conocen

Preparar una buena comida con carne no necesariamente implica recurrir a las opciones más costosas de la carnicería. De hecho, existen alternativas menos populares que ofrecen mucho sabor y pueden adaptarse a todo tipo de cocción.

Una de ellas combina una textura particular con un sabor intenso y un hueso que queda perfecto a la parrilla. Además, quienes aprovechen las promociones disponibles pueden reducir todavía más su valor y convertirla en una opción interesante para cuidar el bolsillo.

Por su sabor, grosor y versatilidad, la costeleta aparece como una alternativa para salir de los clásicos y preparar una comida abundante sin gastar de más.

Ni vacío ni asado de tira: el corte barato que queda delicioso a la parrilla y al horno

La costeleta es un corte que incluye carne y hueso y se obtiene de la zona del lomo del animal. Una de sus características distintivas es justamente la presencia del hueso, que condiciona su presentación y contribuye a conservar jugos durante una cocción adecuada.

Entre sus virtudes se encuentran su sabor, versatilidad y facilidad de preparación. No requiere recetas demasiado complejas para obtener un buen resultado y admite desde una cocción directa sobre las brasas hasta preparaciones al horno.

Frente a clásicos parrilleros como el vacío o el asado de tira, la costeleta presenta una estructura y una cocción diferentes. Generalmente, puede prepararse en menos tiempo que cortes que requieren exposiciones prolongadas al calor y, al servirse en unidades, también resulta sencillo calcular las porciones.

La presencia del hueso, su sabor y la posibilidad de utilizar diferentes métodos de cocción están entre las principales características de la costeleta.

¿Cómo conseguir costeleta más barata?

Cuenta DNI es la billetera digital de Banco Provincia y ofrece diferentes beneficios para las compras cotidianas. Entre las promociones disponibles se encuentra una bonificación del 20% en comercios adheridos.

Si se toma como referencia un precio promedio de $12.000, el 20% equivale a $2.400 de reintegro. De esta manera, una compra de ese valor tendría un costo efectivo de $9.600 después de recibir la devolución correspondiente. El ahorro se contabiliza dentro del tope unificado de $6.000 por semana y por persona.

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse mediante las modalidades habilitadas de Cuenta DNI, como Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet o Payway o Cuenta DNI Comercios, siempre en establecimientos adheridos.

No se incluyen operaciones con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Visa Débito, transferencias ni pagos mediante códigos QR pertenecientes a Mercado Pago u otras billeteras digitales.

El beneficio de Cuenta DNI permite obtener un 20% de bonificación en carnicerías y comercios adheridos, sujeto al tope y las condiciones de la promoción.

Tips para cocinar costeleta a la parrilla y al horno

A la parrilla: conviene sacar la carne de la heladera unos minutos antes de cocinarla y colocarla sobre una parrilla caliente, pero evitando un fuego excesivamente fuerte durante toda la preparación. El grosor determinará el tiempo necesario, por lo que es preferible controlar el punto antes que guiarse únicamente por los minutos.

Una buena estrategia es lograr primero un dorado exterior y continuar después con una temperatura moderada. También conviene evitar pinchar constantemente la carne; para darla vuelta, es mejor utilizar una pinza.

La costeleta puede cocinarse sobre las brasas y lograr una superficie dorada sin perder jugosidad en su interior.

Al horno: puede sellarse previamente en una sartén para conseguir una superficie dorada y luego terminar la preparación en el horno. Otra posibilidad es cocinarla directamente en una fuente acompañada de papas, cebollas, morrones u otros vegetales.

En ambos casos, el punto clave es evitar una cocción excesiva, ya que puede hacer que la carne pierda jugosidad. Una vez retirada del calor, dejarla reposar brevemente antes de cortarla ayuda a conservar mejor sus jugos.