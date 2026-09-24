Te salva: el corte de carne que podés tirar a la parrilla o usar en distintas recetas por $8.800

A la hora de organizar las comidas, contar con un corte de carne que se adapte a diferentes preparaciones puede ser una gran ayuda, especialmente cuando se busca cuidar el bolsillo.

Hay opciones que permiten variar el menú y que funcionan tanto para una comida rápida como para recetas más elaboradas.

En este caso, el corte estrella se consigue por $8.800 aprovechando un beneficio de Cuenta DNI.

La billetera virtual del Banco Provincia ofrece un 20% de descuento en comercios adheridos, por lo que el ahorro permite llevar este corte a un valor más conveniente.

¿Cuál es el corte de carne para hacer múltiples recetas a bajo costo?

¿Cuál es el corte de carne para hacer múltiples recetas a bajo costo?

La colita de cuadril de cerdo es un corte que se obtiene de la parte trasera del animal y se destaca por su versatilidad en la cocina.

Tiene una textura tierna y un sabor suave, por lo que admite diferentes condimentos y acompañamientos sin que estos tapen el gusto de la carne.

Una de sus ventajas es que puede prepararse tanto a la parrilla como al horno o en distintas recetas caseras. También se puede cortar en porciones o utilizar en preparaciones que necesiten una cocción más prolongada, lo que permite adaptarla según el plato que se quiera preparar.

Para conseguir un buen resultado, es importante controlar el tiempo de cocción para evitar que la carne pierda demasiada humedad. Con una preparación adecuada, puede quedar jugosa y tierna, y combinarse con verduras, papas, ensaladas o diferentes salsas.

El precio de este corte ronda los $11.000 en carnicerías y supermercados, pero si se utiliza el 20% de descuento que tiene Cuenta DNI en comercios de barrio, de lunes a viernes se puede conseguir con una rebaja de $2200 que lo deja en un valor de $8800.

Para aprovechar el descuento, es necesario realizar el pago directamente desde Cuenta DNI a través de alguno de los medios disponibles. Entre las opciones se encuentran Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet o Payway y Cuenta DNI Comercios.

El beneficio no rige para pagos realizados con tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias ni códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales. Una vez concretada la compra, el reintegro se deposita en la cuenta asociada dentro de los primeros 10 días hábiles.