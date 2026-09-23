¡Temporada de frutillas! Prepará esta deliciosa tarta de frutillas con crema pastelera

Septiembre no solo marca la llegada de la primavera, sino también una oportunidad para volver a preparar recetas más frescas y coloridas. Entre los ingredientes que ganan protagonismo aparecen las frutillas, perfectas para tartas, tortas y distintos postres.

Una de las opciones más tentadoras para aprovecharlas es esta tarta de frutillas con crema pastelera, una preparación que combina una base crocante y mantecosa con un relleno suave y cremoso.

Receta fácil para preparar la tarta de frutillas

Para la masa quebrada

150 g de harina común

75 g de manteca fría

1 huevo

50 g de azúcar glas

1 pizca de sal

Para la crema pastelera

250 ml de leche

55 g de azúcar

Cáscaras de limón

2 yemas

20 g de maicena

Para el relleno y la cobertura

250 g de crema de leche

1 cucharada de azúcar

500 g de frutillas

1 sobre de gelatina de frutilla





La tarta de frutillas es un clásico durante la época de la primavera y el verano. Si bien la mayoría de las veces se prepara con crema pastelera, también se puede rellenar con crema batida.

Preparación de la masa

Tamizá la harina en un recipiente y agregá la manteca fría cortada en pequeños cubos.

en un recipiente y agregá la cortada en pequeños cubos. Trabajá ambos ingredientes con las puntas de los dedos hasta conseguir una textura similar a arena húmeda, evitando amasar demasiado.

Sumá el azúcar glas , el huevo y la pizca de sal . Integrá hasta formar un bollo uniforme.

, el y la pizca de . Integrá hasta formar un bollo uniforme. Envolvé la masa en film y dejala descansar en la heladera para que tome consistencia.

para que tome consistencia. Después del reposo, estirala sobre una superficie apenas enharinada hasta obtener una forma redonda que permita cubrir el molde.

Colocá la masa dentro de la tartera, acomodala contra las paredes y pinchá toda la base con un tenedor.

Cociná en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos, hasta que la masa quede dorada.

Preparación de la crema pastelera

Calentá la leche junto con el azúcar y las cáscaras de limón durante unos minutos para que tome sabor.

junto con el y las cáscaras de limón durante unos minutos para que tome sabor. En otro recipiente, mezclá las yemas con un poco de leche y agregá la maicena , batiendo hasta eliminar los grumos.

con un poco de leche y agregá la , batiendo hasta eliminar los grumos. Incorporá la leche caliente de a poco mientras mezclás constantemente.

Cociná la preparación hasta que espese. Luego batila enérgicamente y cubrila con film en contacto directo con la crema para evitar que se forme una película.

Dejá enfriar antes de continuar.

Batí la crema de leche con la cucharada de azúcar hasta alcanzar un punto medio. Incorporá la crema pastelera fría y mezclá suavemente hasta obtener un relleno homogéneo.

Armado de la tarta