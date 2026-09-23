MUY RICA
¡Temporada de frutillas! Prepará esta deliciosa tarta de frutillas con crema pastelera
La temporada de frutillas en Argentina está a pleno y es el momento ideal para aprovechar esta fruta en postres frescos, caseros y llenos de sabor.
Septiembre no solo marca la llegada de la primavera, sino también una oportunidad para volver a preparar recetas más frescas y coloridas. Entre los ingredientes que ganan protagonismo aparecen las frutillas, perfectas para tartas, tortas y distintos postres.
Una de las opciones más tentadoras para aprovecharlas es esta tarta de frutillas con crema pastelera, una preparación que combina una base crocante y mantecosa con un relleno suave y cremoso.
Receta fácil para preparar la tarta de frutillas
Para la masa quebrada
- 150 g de harina común
- 75 g de manteca fría
- 1 huevo
- 50 g de azúcar glas
- 1 pizca de sal
Para la crema pastelera
- 250 ml de leche
- 55 g de azúcar
- Cáscaras de limón
- 2 yemas
- 20 g de maicena
Para el relleno y la cobertura
- 250 g de crema de leche
- 1 cucharada de azúcar
- 500 g de frutillas
- 1 sobre de gelatina de frutilla
Preparación de la masa
- Tamizá la harina en un recipiente y agregá la manteca fría cortada en pequeños cubos.
- Trabajá ambos ingredientes con las puntas de los dedos hasta conseguir una textura similar a arena húmeda, evitando amasar demasiado.
- Sumá el azúcar glas, el huevo y la pizca de sal. Integrá hasta formar un bollo uniforme.
- Envolvé la masa en film y dejala descansar en la heladera para que tome consistencia.
- Después del reposo, estirala sobre una superficie apenas enharinada hasta obtener una forma redonda que permita cubrir el molde.
- Colocá la masa dentro de la tartera, acomodala contra las paredes y pinchá toda la base con un tenedor.
- Cociná en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos, hasta que la masa quede dorada.
Preparación de la crema pastelera
- Calentá la leche junto con el azúcar y las cáscaras de limón durante unos minutos para que tome sabor.
- En otro recipiente, mezclá las yemas con un poco de leche y agregá la maicena, batiendo hasta eliminar los grumos.
- Incorporá la leche caliente de a poco mientras mezclás constantemente.
- Cociná la preparación hasta que espese. Luego batila enérgicamente y cubrila con film en contacto directo con la crema para evitar que se forme una película.
- Dejá enfriar antes de continuar.
- Batí la crema de leche con la cucharada de azúcar hasta alcanzar un punto medio. Incorporá la crema pastelera fría y mezclá suavemente hasta obtener un relleno homogéneo.
Armado de la tarta
- Lavá las frutillas, retirales el cabito y cortalas en láminas a lo largo.
- Una vez que la base esté completamente fría, distribuí la crema sobre toda la superficie y emparejá con una espátula o cuchara.
- Acomodá las frutillas formando círculos, filas o una espiral, según el diseño que prefieras.
- Prepará la gelatina de frutilla siguiendo las indicaciones del envase y dejala enfriar hasta que conserve una consistencia líquida.
- Volcá la gelatina sobre las frutillas con una cuchara, de manera gradual, hasta cubrir toda la superficie.
- Llevá la tarta a la heladera durante al menos una hora antes de servir para que tome firmeza.