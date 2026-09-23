Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 23 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
MUY RICA

¡Temporada de frutillas! Prepará esta deliciosa tarta de frutillas con crema pastelera

La temporada de frutillas en Argentina está a pleno y es el momento ideal para aprovechar esta fruta en postres frescos, caseros y llenos de sabor.

LBarrios
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Septiembre no solo marca la llegada de la primavera, sino también una oportunidad para volver a preparar recetas más frescas y coloridas. Entre los ingredientes que ganan protagonismo aparecen las frutillas, perfectas para tartas, tortas y distintos postres. 

Una de las opciones más tentadoras para aprovecharlas es esta tarta de frutillas con crema pastelera, una preparación que combina una base crocante y mantecosa con un relleno suave y cremoso.

Receta fácil para preparar la tarta de frutillas

Para la masa quebrada

  • 150 g de harina común
  • 75 g de manteca fría
  • 1 huevo
  • 50 g de azúcar glas
  • 1 pizca de sal

Para la crema pastelera

  • 250 ml de leche
  • 55 g de azúcar
  • Cáscaras de limón
  • 2 yemas
  • 20 g de maicena

Para el relleno y la cobertura

  • 250 g de crema de leche
  • 1 cucharada de azúcar
  • 500 g de frutillas
  • 1 sobre de gelatina de frutilla


La tarta de frutillas es un clásico durante la época de la primavera y el verano. Si bien la mayoría de las veces se prepara con crema pastelera, también se puede rellenar con crema batida.
La tarta de frutillas es un clásico durante la época de la primavera y el verano. Si bien la mayoría de las veces se prepara con crema pastelera, también se puede rellenar con crema batida.

Preparación de la masa

  • Tamizá la harina en un recipiente y agregá la manteca fría cortada en pequeños cubos.
  • Trabajá ambos ingredientes con las puntas de los dedos hasta conseguir una textura similar a arena húmeda, evitando amasar demasiado.
  • Sumá el azúcar glas, el huevo y la pizca de sal. Integrá hasta formar un bollo uniforme.
  • Envolvé la masa en film y dejala descansar en la heladera para que tome consistencia.
  • Después del reposo, estirala sobre una superficie apenas enharinada hasta obtener una forma redonda que permita cubrir el molde.
  • Colocá la masa dentro de la tartera, acomodala contra las paredes y pinchá toda la base con un tenedor.
  • Cociná en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos, hasta que la masa quede dorada. 

Preparación de la crema pastelera

  • Calentá la leche junto con el azúcar y las cáscaras de limón durante unos minutos para que tome sabor.
  • En otro recipiente, mezclá las yemas con un poco de leche y agregá la maicena, batiendo hasta eliminar los grumos.
  • Incorporá la leche caliente de a poco mientras mezclás constantemente.
  • Cociná la preparación hasta que espese. Luego batila enérgicamente y cubrila con film en contacto directo con la crema para evitar que se forme una película.
  • Dejá enfriar antes de continuar.
  • Batí la crema de leche con la cucharada de azúcar hasta alcanzar un punto medio. Incorporá la crema pastelera fría y mezclá suavemente hasta obtener un relleno homogéneo. 

Armado de la tarta

  • Lavá las frutillas, retirales el cabito y cortalas en láminas a lo largo.
  • Una vez que la base esté completamente fría, distribuí la crema sobre toda la superficie y emparejá con una espátula o cuchara.
  • Acomodá las frutillas formando círculos, filas o una espiral, según el diseño que prefieras.
  • Prepará la gelatina de frutilla siguiendo las indicaciones del envase y dejala enfriar hasta que conserve una consistencia líquida.
  • Volcá la gelatina sobre las frutillas con una cuchara, de manera gradual, hasta cubrir toda la superficie.
  • Llevá la tarta a la heladera durante al menos una hora antes de servir para que tome firmeza.
Esta nota habla de:
1
Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados
NOVEDAD

Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados

2
Jubilados con DNI de 0 a 9 ya tienen fechas de cobro en octubre
ANSES

Jubilados con DNI de 0 a 9 ya tienen fechas de cobro en octubre

3
La Abuela Escolaza del Cronicazo lanzó su candidato de la semana para ganar en la Quiniela
DALE NONA

La Abuela Escolaza del Cronicazo lanzó su candidato de la semana para ganar en la Quiniela

4
"¿Sos nene o nena?": ahorcó a menor de 8 años que dice que es "varón trans"
INDIGNANTE

"¿Sos nene o nena?": ahorcó a menor de 8 años que dice que es "varón trans"

5
ANSES actualiza la jubilación mínima en octubre: ¿Cuánto se cobra con aumento y bono?
HABERES

ANSES actualiza la jubilación mínima en octubre: ¿Cuánto se cobra con aumento y bono?