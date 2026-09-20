Tierno y sabroso: el corte de carne que reemplaza la tira de asado y se consigue en promoción

En el universo de la parrilla, hay cortes de carne que logran convertirse en grandes aliados a la hora de preparar un buen asado por poco dinero. Entre las opciones que aparecen como alternativa a los clásicos, hay una que se destaca por su sabor, su textura y un precio que la vuelve todavía más tentadora.

Similar a la tradicional tira de asado, este corte puede prepararse directamente sobre las brasas y acompañarse con una rica ensalada, papas fritas o la guarnición que más guste. Además, actualmente se consigue en promoción, por lo que resulta una opción para tener en cuenta en la próxima parrillada.

¿Cuál es el corte de carne que reemplaza a la tira de asado?





¿Cuál es el corte de carne que reemplaza a la tira de asado y se obtiene con descuento?

El asado banderita es una alternativa práctica cuando hay que sumar más comida a la parrilla o cuando se busca un corte que tenga una cocción relativamente rápida. Al estar cerca del hueso, conserva mucho sabor y puede quedar muy tierno si se cocina de manera adecuada.

Se trata de una forma particular de cortar el asado de tira, por lo que mantiene parte de las características del costillar. Suele tener entre un centímetro y medio y dos centímetros de espesor y es una presencia habitual en las parrillas argentinas, especialmente cuando se quiere servir la carne sin esperar demasiado.

La parrilla es la preparación más tradicional para este corte. Para conseguir un buen resultado, se recomienda comenzar con la parte de la carne hacia las brasas y luego darlo vuelta para terminar la cocción del lado del hueso. También puede hacerse a la plancha, al horno o en una olla de hierro, según el tipo de comida que se quiera preparar.

Uno de los puntos que hay que observar durante la cocción es la aparición de los jugos cerca del hueso, ya que puede ser una señal para dar vuelta la pieza. La idea es evitar que la carne quede demasiado cocida y conservar su jugosidad, algo que también ayuda a resaltar su sabor natural.

A la hora de elegirlo en la carnicería, conviene prestar atención a la cantidad de grasa y al tamaño del hueso. Un buen marmolado puede aportar sabor y jugosidad, mientras que un hueso más pequeño suele indicar que proviene de un animal más joven. Para acompañarlo, unas papas fritas o una ensalada fresca completan fácilmente el plato.

¿Cómo obtener el asado banderita con descuento?





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