Tirabuzones en salsa rosa: una receta deliciosa con pocos ingredientes

Las pastas son un clásico de los domingos, pero no siempre hace falta recurrir a los tradicionales ravioles o tallarines para conquistar los paladares. Los tirabuzones pueden ser una alternativa simple para cambiar el menú y llevar a la mesa una receta bien cremosa, con pocos ingredientes.

La combinación de tomate, crema y queso logra una salsa rosa suave y sabrosa, mientras que los condimentos terminan de darle sabor. Es una preparación que no requiere demasiado tiempo y se hace a base de componentes que seguro ya tenés en casa.

Cómo hacer tirabuzones en salsa rosa





Cómo hacer tirabuzones en salsa rosa

Ingredientes:

400 gramos de tirabuzones

200 gramos de puré de tomate

200 mililitros de crema de leche

100 gramos de queso rallado

1 cebolla

1 diente de ajo

1 cucharada de aceite

Sal, pimienta y orégano, a gusto





Paso a paso: