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Domingo, 13 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
Sabrosa

Tirabuzones en salsa rosa: una receta deliciosa con pocos ingredientes

Tomate, crema y queso son la base de esta preparación que puede convertirse en una buena alternativa para el almuerzo del domingo, especialmente para los que no cambian la tradición de las pastas pero quieren encontrar algo fuera de lo cotidiano.

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Las pastas son un clásico de los domingos, pero no siempre hace falta recurrir a los tradicionales ravioles o tallarines para conquistar los paladares. Los tirabuzones pueden ser una alternativa simple para cambiar el menú y llevar a la mesa una receta bien cremosa, con pocos ingredientes. 

La combinación de tomate, crema y queso logra una salsa rosa suave y sabrosa, mientras que los condimentos terminan de darle sabor. Es una preparación que no requiere demasiado tiempo y se hace a base de componentes que seguro ya tenés en casa. 

Cómo hacer tirabuzones en salsa rosa

Cómo hacer tirabuzones en salsa rosa

Cómo hacer tirabuzones en salsa rosa

Ingredientes:

  • 400 gramos de tirabuzones
  • 200 gramos de puré de tomate
  • 200 mililitros de crema de leche
  • 100 gramos de queso rallado
  • 1 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharada de aceite
  • Sal, pimienta y orégano, a gusto


Paso a paso:

  • Cocinar los tirabuzones en una olla con abundante agua hirviendo y sal, siguiendo el tiempo indicado en el paquete hasta que queden al dente. Antes de escurrirlos, reservar un poco del agua de cocción.
  • Picar finamente la cebolla y el diente de ajo. Calentar el aceite en una sartén y saltearlos a fuego medio hasta que la cebolla quede transparente y tierna.
  • Agregar el puré de tomate y condimentar con sal, pimienta y orégano. Mezclar y dejar cocinar durante unos minutos para que los sabores se integren.
  • Bajar el fuego y sumar la crema de leche. Revolver hasta obtener una salsa homogénea y agregar parte del queso rallado.
  • Incorporar los tirabuzones ya cocidos a la sartén y mezclar suavemente para que la salsa cubra bien toda la pasta. Si queda demasiado espesa, agregar de a poco un chorrito del agua de cocción reservada.
  • Servir inmediatamente y terminar con el queso rallado restante por encima.
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