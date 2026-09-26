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Sábado, 26 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
LIVIANOS

Tomates rellenos de atún y lentejas: el plato fresco, sabroso y sin cocción ideal para los días de calor

Sin horno, con pocos pasos y listos para servir fríos; una alternativa liviana que gana terreno en las mesas primaverales.

Dayra, Arellano
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El calor invita a platos frescos que no requieren cocción ni demasiado tiempo frente a la hornalla. Esta preparación cumple con esas dos condiciones y, además, resulta muy vistosa.

Sirve tanto para una comida diaria como para una mesa con invitados. La base son tomates grandes vaciados y rellenos con una mezcla sabrosa y nutritiva.

El truco está en elegir bien el tomate

No cualquier tomate funciona para esta receta. Hace falta una pieza grande y firme que sostenga el relleno sin desarmarse.

Las variedades Montserrat o los llamados "de corazón de buey" son las más recomendadas. Su tamaño y consistencia facilitan el vaciado y el armado final.

Si la base no se sostiene sola, un corte pequeño en la parte inferior soluciona el problema. Hay que evitar romper la piel del tomate.

Ingredientes para 4 personas

  • 250 gramos de lentejas cocidas.
  • 2 latas de atún en conserva.
  • 4 tomates grandes.
  • 1 pimiento verde.
  • 1 cebolla morada.
  • 60 gramos de pepinillos en vinagre.
  • Rúcula.
  • Sal.
  • Aceite de oliva.
  • Vinagre.

La receta de tomates rellenos que combina lentejas, atún y pepinillos.
La receta de tomates rellenos que combina lentejas, atún y pepinillos.

Paso a paso: así se arma el relleno perfecto

  1. Vaciá los tomates: lavalos, secalos y cortalos por la mitad. Retirá el interior con cuidado y picá la pulpa.
  2. Cortá el pimiento y la cebolla: limpiá el pimiento sin semillas ni filamentos. Pelá la cebolla. Cortá ambos en daditos pequeños.
  3. Picá los pepinillos: escurrí el atún y desmenuzalo con un tenedor. Escurrí los pepinillos y cortalos bien finos.
  4. Mezclá todo en un bol: combiná las lentejas escurridas con el atún, los pepinillos, la pulpa reservada, el pimiento y la cebolla.
  5. Prepará el aderezo: mezclá 4 cucharadas de aceite con 2 de vinagre y sal al gusto.
  6. Rellená y serví: repartí la preparación en las mitades de tomate. Acompañá con rúcula lavada y seca.

Ideas para sumarle más sabor a esta preparación

Quienes buscan una versión más completa pueden sumar maíz, aceitunas o huevo duro a la mezcla de lentejas. También funcionan bien los rabanitos y las anchoas para dar un toque más intenso.

La rúcula admite reemplazo; la espinaca o los brotes tiernos de lechuga son buenas alternativas, ya sea al lado del tomate o incorporados directamente a la ensalada. 

En la vinagreta, cambiar una cucharada de vinagre por mostaza a la antigua le da un matiz distinto. Y para el toque final, un poco de cebolla de verdeo picada por encima suma frescura antes de llevar el plato a la mesa.

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