Tomates rellenos de atún y lentejas: el plato fresco, sabroso y sin cocción ideal para los días de calor

El calor invita a platos frescos que no requieren cocción ni demasiado tiempo frente a la hornalla. Esta preparación cumple con esas dos condiciones y, además, resulta muy vistosa.

Sirve tanto para una comida diaria como para una mesa con invitados. La base son tomates grandes vaciados y rellenos con una mezcla sabrosa y nutritiva.

El truco está en elegir bien el tomate





No cualquier tomate funciona para esta receta. Hace falta una pieza grande y firme que sostenga el relleno sin desarmarse.

Las variedades Montserrat o los llamados "de corazón de buey" son las más recomendadas. Su tamaño y consistencia facilitan el vaciado y el armado final.

Si la base no se sostiene sola, un corte pequeño en la parte inferior soluciona el problema. Hay que evitar romper la piel del tomate.

Ingredientes para 4 personas

250 gramos de lentejas cocidas.

cocidas. 2 latas de atún en conserva.

en conserva. 4 tomates grandes.

grandes. 1 pimiento verde .

. 1 cebolla morada .

. 60 gramos de pepinillos en vinagre.

en vinagre. Rúcula.

Sal.

Aceite de oliva.

Vinagre.

La receta de tomates rellenos que combina lentejas, atún y pepinillos.

Paso a paso: así se arma el relleno perfecto





Vaciá los tomates: lavalos, secalos y cortalos por la mitad. Retirá el interior con cuidado y picá la pulpa. Cortá el pimiento y la cebolla: limpiá el pimiento sin semillas ni filamentos. Pelá la cebolla. Cortá ambos en daditos pequeños. Picá los pepinillos: escurrí el atún y desmenuzalo con un tenedor. Escurrí los pepinillos y cortalos bien finos. Mezclá todo en un bol: combiná las lentejas escurridas con el atún, los pepinillos, la pulpa reservada, el pimiento y la cebolla. Prepará el aderezo: mezclá 4 cucharadas de aceite con 2 de vinagre y sal al gusto. Rellená y serví: repartí la preparación en las mitades de tomate. Acompañá con rúcula lavada y seca.





Ideas para sumarle más sabor a esta preparación





Quienes buscan una versión más completa pueden sumar maíz, aceitunas o huevo duro a la mezcla de lentejas. También funcionan bien los rabanitos y las anchoas para dar un toque más intenso.

La rúcula admite reemplazo; la espinaca o los brotes tiernos de lechuga son buenas alternativas, ya sea al lado del tomate o incorporados directamente a la ensalada.

En la vinagreta, cambiar una cucharada de vinagre por mostaza a la antigua le da un matiz distinto. Y para el toque final, un poco de cebolla de verdeo picada por encima suma frescura antes de llevar el plato a la mesa.