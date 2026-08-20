Torrejas de pollo: la receta fácil y deliciosa que le gusta a toda la familia

Hay preparaciones caseras que se convierten en grandes aliadas cuando llega el momento de pensar qué cocinar sin pasar horas en la cocina.

Dentro de esas alternativas aparecen las torrejas de pollo, ideales tanto para aprovechar carne que quedó de otra comida como para prepararlas desde cero.

Además, con ingredientes cotidianos y algunos condimentos, se consigue una textura tierna por dentro y ligeramente crocante por fuera las convierte, además, en una propuesta que suele conquistar tanto a grandes como a chicos.

Controlar la cantidad de harina y la temperatura durante la cocción son dos claves para lograr un interior tierno y jugoso.

Ingredientes para las torrejas de pollo

500 gramos de pechuga de pollo cocida.

2 huevos.

1 cebolla pequeña.

1/2 morrón rojo.

2 dientes de ajo.

4 cucharadas de harina.

2 cucharadas de queso rallado.

2 cucharadas de perejil fresco picado.

Sal, a gusto.

Pimienta, a gusto.

Pimentón, a gusto.

Aceite, cantidad necesaria.

Pollo, huevos, vegetales y algunos condimentos son la base para preparar este plato casero y rendidor.

Preparación paso a paso

Cocinar las pechugas en agua con una pizca de sal hasta que estén completamente hechas. Retirarlas, dejar que pierdan un poco de temperatura y desmenuzarlas bien con ayuda de dos tenedores. También se pueden procesar apenas para conseguir una textura más uniforme, sin convertirlas en una pasta. Picar la cebolla y el morrón en cubos pequeños. Llevarlos a una sartén con un chorrito de aceite y cocinar durante algunos minutos, hasta que estén tiernos. Incorporar el ajo picado hacia el final para evitar que se queme. Armar la mezcla. Colocar el pollo desmenuzado en un bowl amplio y sumar los vegetales cocidos. Agregar los huevos, el queso rallado, el perejil picado y los condimentos elegidos. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Incorporar harina de a poco mientras se mezcla. La preparación debe quedar húmeda, pero con suficiente cuerpo como para tomar porciones con una cuchara sin que se desarmen. Es importante no excederse con la harina para que las torrejas queden tiernas por dentro. Darles forma y cocinar. Calentar una sartén con una pequeña cantidad de aceite y colocar cucharadas generosas de la preparación. Aplastarlas suavemente para darles forma de torreja y cocinarlas a fuego medio durante unos minutos. Dorar de ambos lados. Cuando la base esté firme y bien dorada, dar vuelta cada pieza con cuidado y continuar la cocción del otro lado. Retirar cuando tengan una superficie dorada y ligeramente crocante. Servir. Llevarlas a la mesa recién hechas. Se pueden acompañar con ensalada, puré, vegetales asados o alguna salsa casera y funcionan tanto como plato principal como para una picada.

La mezcla debe mantener cierta humedad y cocinarse hasta conseguir una superficie uniforme y bien dorada.

Consejos para que las torrejas de pollo queden perfectas

Desmenuzar bien el pollo: cuanto más pequeños sean los trozos, más fácil será formar las torrejas y evitar que se desarmen durante la cocción.

Controlar la humedad: si la preparación queda demasiado líquida, agregar un poco de harina o pan rallado hasta conseguir una mezcla húmeda pero manejable.

Dejar reposar la mezcla: con unos 10 a 15 minutos en la heladera los ingredientes se integran mejor y las porciones mantienen su forma.

No hacerlas demasiado gruesas: un grosor intermedio permite conseguir una superficie bien dorada sin que el centro quede excesivamente húmedo.

Cocinar a temperatura media: una sartén demasiado caliente puede quemarlas por fuera antes de que terminen de cocinarse correctamente.

Darles una sola vuelta: esperar a que se forme una costra dorada antes de girarlas ayuda a que no se rompan.

Personalizar la preparación: se pueden incorporar cebolla, morrón, verdeo, perejil, queso rallado o las especias que haya en casa.

Aprovechar las sobras: si se utiliza pollo que quedó de otra comida, es una excelente receta para transformarlo y evitar desperdicios.