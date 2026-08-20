SIN DESPERDICIOS
Torrejas de pollo: la receta fácil y deliciosa que le gusta a toda la familia
Doradas por fuera y bien jugosas por dentro, son una alternativa económica y práctica para resolver el almuerzo o la cena en pocos minutos.
Hay preparaciones caseras que se convierten en grandes aliadas cuando llega el momento de pensar qué cocinar sin pasar horas en la cocina.
Dentro de esas alternativas aparecen las torrejas de pollo, ideales tanto para aprovechar carne que quedó de otra comida como para prepararlas desde cero.
Además, con ingredientes cotidianos y algunos condimentos, se consigue una textura tierna por dentro y ligeramente crocante por fuera las convierte, además, en una propuesta que suele conquistar tanto a grandes como a chicos.
Ingredientes para las torrejas de pollo
- 500 gramos de pechuga de pollo cocida.
- 2 huevos.
- 1 cebolla pequeña.
- 1/2 morrón rojo.
- 2 dientes de ajo.
- 4 cucharadas de harina.
- 2 cucharadas de queso rallado.
- 2 cucharadas de perejil fresco picado.
- Sal, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
- Pimentón, a gusto.
- Aceite, cantidad necesaria.
Preparación paso a paso
- Cocinar las pechugas en agua con una pizca de sal hasta que estén completamente hechas. Retirarlas, dejar que pierdan un poco de temperatura y desmenuzarlas bien con ayuda de dos tenedores. También se pueden procesar apenas para conseguir una textura más uniforme, sin convertirlas en una pasta.
- Picar la cebolla y el morrón en cubos pequeños. Llevarlos a una sartén con un chorrito de aceite y cocinar durante algunos minutos, hasta que estén tiernos. Incorporar el ajo picado hacia el final para evitar que se queme.
- Armar la mezcla. Colocar el pollo desmenuzado en un bowl amplio y sumar los vegetales cocidos. Agregar los huevos, el queso rallado, el perejil picado y los condimentos elegidos. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
- Incorporar harina de a poco mientras se mezcla. La preparación debe quedar húmeda, pero con suficiente cuerpo como para tomar porciones con una cuchara sin que se desarmen. Es importante no excederse con la harina para que las torrejas queden tiernas por dentro.
- Darles forma y cocinar. Calentar una sartén con una pequeña cantidad de aceite y colocar cucharadas generosas de la preparación. Aplastarlas suavemente para darles forma de torreja y cocinarlas a fuego medio durante unos minutos.
- Dorar de ambos lados. Cuando la base esté firme y bien dorada, dar vuelta cada pieza con cuidado y continuar la cocción del otro lado. Retirar cuando tengan una superficie dorada y ligeramente crocante.
- Servir. Llevarlas a la mesa recién hechas. Se pueden acompañar con ensalada, puré, vegetales asados o alguna salsa casera y funcionan tanto como plato principal como para una picada.
Consejos para que las torrejas de pollo queden perfectas