RIQUÍSIMO
Torta de naranja esponjosa: la receta exprés que se prepara en minutos y es fácil de hacer
Se prepara en la licuadora en minutos y no necesita batidora: una torta aromática, esponjosa y perfecta para acompañar el mate de la tarde.
La torta de naranja es uno de esos clásicos que nunca fallan. Su aroma cítrico invade la cocina apenas entra al horno y se convirtió en una opción infaltable para el desayuno o la merienda familiar.
Todo se resuelve en la licuadora, sin necesidad de batidora ni utensilios complicados. Es económica, está lista en menos de una hora y es ideal para quienes se están iniciando.
Ingredientes para la torta de naranja
Para lograr una torta esponjosa y bien aromática, necesitás los siguientes ingredientes:
- 2 huevos.
- 2 naranjas chicas.
- 2 cucharadas de aceite.
- 1 taza de azúcar.
- 2 ½ tazas de harina.
- 3 cucharadas de polvo de hornear.
Paso a paso: cómo hacer la torta de naranja
- Cortá las naranjas en cuatro partes, con cáscara y bien lavadas. Quitales las semillas.
- Poné en la licuadora los huevos junto con las naranjas cortadas.
- Incorporá el aceite y el azúcar, y licuá todo hasta integrar bien la mezcla.
- Mezclá la harina con el polvo de hornear en un bol aparte.
- Volcá la preparación líquida sobre la harina y unificá con movimientos suaves.
- Enmantecá y enhariná un molde y volcá la mezcla.
- Llevála al horno y luego de unos minutos pinchá con un palillo para confirmar que esté cocida por dentro.