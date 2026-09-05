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Sábado, 5 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
RIQUÍSIMO

Torta de naranja esponjosa: la receta exprés que se prepara en minutos y es fácil de hacer

Se prepara en la licuadora en minutos y no necesita batidora: una torta aromática, esponjosa y perfecta para acompañar el mate de la tarde.

Dayra, Arellano
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La torta de naranja es uno de esos clásicos que nunca fallan. Su aroma cítrico invade la cocina apenas entra al horno y se convirtió en una opción infaltable para el desayuno o la merienda familiar.

Todo se resuelve en la licuadora, sin necesidad de batidora ni utensilios complicados. Es económica, está lista en menos de una hora y es ideal para quienes se están iniciando.

Ingredientes para la torta de naranja

Para lograr una torta esponjosa y bien aromática, necesitás los siguientes ingredientes:

  • 2 huevos.
  • 2 naranjas chicas.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • 1 taza de azúcar.
  • 2 ½ tazas de harina.
  • 3 cucharadas de polvo de hornear.

    Es económica, está lista en menos de una hora y es ideal para quienes se están iniciando en la cocina.
    Es económica, está lista en menos de una hora y es ideal para quienes se están iniciando en la cocina.

Paso a paso: cómo hacer la torta de naranja

  1. Cortá las naranjas en cuatro partes, con cáscara y bien lavadas. Quitales las semillas.
  2. Poné en la licuadora los huevos junto con las naranjas cortadas.
  3. Incorporá el aceite y el azúcar, y licuá todo hasta integrar bien la mezcla.
  4. Mezclá la harina con el polvo de hornear en un bol aparte.
  5. Volcá la preparación líquida sobre la harina y unificá con movimientos suaves.
  6. Enmantecá y enhariná un molde y volcá la mezcla.
  7. Llevála al horno y luego de unos minutos pinchá con un palillo para confirmar que esté cocida por dentro.
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