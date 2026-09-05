Torta de naranja esponjosa: la receta exprés que se prepara en minutos y es fácil de hacer

La torta de naranja es uno de esos clásicos que nunca fallan. Su aroma cítrico invade la cocina apenas entra al horno y se convirtió en una opción infaltable para el desayuno o la merienda familiar.

Todo se resuelve en la licuadora, sin necesidad de batidora ni utensilios complicados. Es económica, está lista en menos de una hora y es ideal para quienes se están iniciando.

Ingredientes para la torta de naranja





Para lograr una torta esponjosa y bien aromática, necesitás los siguientes ingredientes:

2 huevos.

2 naranjas chicas.

2 cucharadas de aceite.

1 taza de azúcar.

2 ½ tazas de harina.

3 cucharadas de polvo de hornear.



Es económica, está lista en menos de una hora y es ideal para quienes se están iniciando en la cocina.

Paso a paso: cómo hacer la torta de naranja