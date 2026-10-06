DE PANADERÍA
Torta de nuez y miel: una receta fácil, húmeda y perfecta para acompañar el mate
Con una miga suave, mucho sabor y una preparación sencilla, esta opción casera es perfecta para disfrutar algo dulce durante la merienda.
La merienda es uno de esos momentos del día que invitan a hacer una pausa para disfrutar de algo rico y tentador.
El mate, el café o una infusión caliente pueden transformarse por completo cuando aparecen en la mesa una preparación recién salida del horno.
Una alternativa infalible es la torta de nuez y miel, una receta que combina dulce, húmeda y con un delicado toque crocante, que puede prepararse fácilmente en casa.
Ingredientes para la torta de nuez y miel
Pasos sencillos y sabor extraordinario
1. Preparar el molde.
- Precalentar el horno a 170 °C.
- Enmantecar y enharinar un molde de aproximadamente 22 centímetros.
- También se puede cubrir la base con papel manteca para facilitar el desmolde.
2. Trabajar la manteca.
- Colocar la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar en un recipiente y batir durante unos minutos, hasta obtener una preparación cremosa y ligeramente aireada.
3. Incorporar los huevos.
- Agregarlos de a uno, batiendo después de cada incorporación.
- Sumar la esencia de vainilla y la miel y mezclar nuevamente hasta integrar.
4. Sumar los ingredientes secos.
- Tamizar la harina junto con la sal y, si se desea, la canela.
- Incorporar poco a poco a la mezcla anterior, alternando con la leche.
- Mezclar suavemente y solo hasta obtener una masa homogénea.
5. Agregar las nueces.
- Picarlas de manera irregular para conservar algunos trozos más grandes.
- Incorporarlas con movimientos envolventes para distribuirlas por toda la preparación.
6. Llevar al horno.
- Volcar la mezcla en el molde, emparejar la superficie y distribuir algunas nueces por encima.
- Cocinar durante 35 a 45 minutos, aproximadamente.
- Antes de retirar, introducir un palillo en el centro: debe salir limpio o apenas húmedo.
7. Darle el toque final.
- Dejar reposar unos 10 minutos antes de desmoldar.
- Mientras todavía está tibia, distribuir por encima las dos cucharadas de miel. Esto aportará brillo, sabor y ayudará a conservar la humedad.