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DE PANADERÍA

Torta de nuez y miel: una receta fácil, húmeda y perfecta para acompañar el mate

Con una miga suave, mucho sabor y una preparación sencilla, esta opción casera es perfecta para disfrutar algo dulce durante la merienda.

Maia Burczynsky
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La merienda es uno de esos momentos del día que invitan a hacer una pausa para disfrutar de algo rico y tentador. 

El mate, el café o una infusión caliente pueden transformarse por completo cuando aparecen en la mesa una preparación recién salida del horno.

Una alternativa infalible es la torta de nuez y miel, una receta que combina dulce, húmeda y con un delicado toque crocante, que puede prepararse fácilmente en casa. 

&nbsp;La mezcla debe integrarse suavemente antes de pasar al molde y cocinarse hasta conseguir una miga tierna y húmeda.&nbsp;
 La mezcla debe integrarse suavemente antes de pasar al molde y cocinarse hasta conseguir una miga tierna y húmeda. 

Ingredientes para la torta de nuez y miel 

  • 200 g de harina leudante
  • 120 g de nueces
  • 100 g de manteca
  • 100 g de azúcar rubia o común
  • 3 huevos
  • 120 g de miel
  • 100 ml de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de canela, opcional
  • Nueces extra para decorar
  • 2 cucharadas de miel para terminar

    • &nbsp;Harina, huevos, manteca, nueces y miel forman la base de esta sencilla preparación casera.&nbsp;
     Harina, huevos, manteca, nueces y miel forman la base de esta sencilla preparación casera. 

    Pasos sencillos y sabor extraordinario 

    1. Preparar el molde. 

    • Precalentar el horno a 170 °C
    • Enmantecar y enharinar un molde de aproximadamente 22 centímetros
    • También se puede cubrir la base con papel manteca para facilitar el desmolde.

    2. Trabajar la manteca. 

    • Colocar la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar en un recipiente y batir durante unos minutos, hasta obtener una preparación cremosa y ligeramente aireada.

    3. Incorporar los huevos. 

    • Agregarlos de a uno, batiendo después de cada incorporación.
    • Sumar la esencia de vainilla y la miel y mezclar nuevamente hasta integrar.

    4. Sumar los ingredientes secos. 

    • Tamizar la harina junto con la sal y, si se desea, la canela.
    • Incorporar poco a poco a la mezcla anterior, alternando con la leche.
    • Mezclar suavemente y solo hasta obtener una masa homogénea.

    5. Agregar las nueces. 

    • Picarlas de manera irregular para conservar algunos trozos más grandes. 
    • Incorporarlas con movimientos envolventes para distribuirlas por toda la preparación.

    6. Llevar al horno. 

    • Volcar la mezcla en el molde, emparejar la superficie y distribuir algunas nueces por encima. 
    • Cocinar durante 35 a 45 minutos, aproximadamente. 
    • Antes de retirar, introducir un palillo en el centro: debe salir limpio o apenas húmedo.

    7. Darle el toque final. 

    • Dejar reposar unos 10 minutos antes de desmoldar. 
    • Mientras todavía está tibia, distribuir por encima las dos cucharadas de miel. Esto aportará brillo, sabor y ayudará a conservar la humedad.
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