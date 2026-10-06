Torta de nuez y miel: una receta fácil, húmeda y perfecta para acompañar el mate

La merienda es uno de esos momentos del día que invitan a hacer una pausa para disfrutar de algo rico y tentador.

El mate, el café o una infusión caliente pueden transformarse por completo cuando aparecen en la mesa una preparación recién salida del horno.

Una alternativa infalible es la torta de nuez y miel, una receta que combina dulce, húmeda y con un delicado toque crocante, que puede prepararse fácilmente en casa.

La mezcla debe integrarse suavemente antes de pasar al molde y cocinarse hasta conseguir una miga tierna y húmeda.

Ingredientes para la torta de nuez y miel

200 g de harina leudante

120 g de nueces

100 g de manteca

100 g de azúcar rubia o común

3 huevos

120 g de miel

100 ml de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

1 cucharadita de canela, opcional

Nueces extra para decorar

2 cucharadas de miel para terminar

Harina, huevos, manteca, nueces y miel forman la base de esta sencilla preparación casera.

Pasos sencillos y sabor extraordinario

1. Preparar el molde.

Precalentar el horno a 170 °C .

. Enmantecar y enharinar un molde de aproximadamente 22 centímetros .

. También se puede cubrir la base con papel manteca para facilitar el desmolde.

2. Trabajar la manteca.

Colocar la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar en un recipiente y batir durante unos minutos, hasta obtener una preparación cremosa y ligeramente aireada.

3. Incorporar los huevos.

Agregarlos de a uno , batiendo después de cada incorporación.

, batiendo después de cada incorporación. Sumar la esencia de vainilla y la miel y mezclar nuevamente hasta integrar.

4. Sumar los ingredientes secos.

Tamizar la harina junto con la sal y, si se desea, la canela.

la harina junto con la sal y, si se desea, la canela. Incorporar poco a poco a la mezcla anterior, alternando con la leche.

Mezclar suavemente y solo hasta obtener una masa homogénea.

5. Agregar las nueces.

Picarlas de manera irregular para conservar algunos trozos más grandes.

para conservar algunos trozos más grandes. Incorporarlas con movimientos envolventes para distribuirlas por toda la preparación.

6. Llevar al horno.

Volcar la mezcla en el molde, emparejar la superficie y distribuir algunas nueces por encima.

algunas nueces por encima. Cocinar durante 35 a 45 minutos , aproximadamente.

, aproximadamente. Antes de retirar, introducir un palillo en el centro: debe salir limpio o apenas húmedo.

7. Darle el toque final.