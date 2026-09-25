Torta marmolada con nueces, la excusa perfecta para la tarde de mates

Hay preparaciones caseras que se ganan un lugar fijo en la mesa apenas se prueban, y esta torta marmolada con nueces es una de esas.

Combina una masa suave con cacao amargo y el toque crocante de las nueces, una mezcla que la vuelve irresistible para cualquier ronda de mate.

Una masa esponjosa pensada para la merienda

El plus de esta preparación es que se puede reemplazar el azúcar por miel o por el endulzante preferido.

El cambio no le hace perder la textura esponjosa, así que también funciona como una opción más liviana para la merienda.

La preparación es simple y no exige experiencia previa en la cocina, algo que la vuelve todavía más tentadora para sumar al ritual del mate.

Estos son los ingredientes necesarios:

3 huevos

½ taza de azúcar (aproximadamente 100 g)

1 taza de harina leudante (entre 120 y 150 g)

1 taza de harina de avena

½ taza de leche o bebida vegetal

¼ taza de aceite (aproximadamente 50 ml)

2 cucharadas colmadas de cacao amargo

Nueces, cantidad necesaria

La torta marmolada con nueces que es furor para acompañar los mates.

El paso a paso para lograr el efecto marmolado

Con la masa lista, la clave está en dividirla y trabajar cada mitad por separado antes de unirlas.

Así se logra ese contraste entre la parte clara y la de cacao amargo que caracteriza a esta torta.

Batir los tres huevos junto con el azúcar y el aceite hasta integrarlos bien. Sumar la harina leudante, la harina de avena y la leche o bebida vegetal. Mezclar hasta lograr una preparación homogénea y consistente. Volcar la mitad de la masa en un molde o budinera. Incorporar el cacao amargo a la otra mitad y mezclar hasta distribuirlo por completo. Volcar la mezcla de chocolate sobre la masa clara. Hacer movimientos irregulares con un palillo, sin mezclar del todo. Distribuir las nueces por arriba. Hornear a 150-160 °C durante 40 a 45 minutos.

Trucos para que salga perfecta en cada mate compartido

Si la mezcla con cacao queda muy espesa, conviene agregar un chorrito más de leche para alivianarla antes de volcarla sobre la masa clara, así el marmolado queda más parejo.

El punto de cocción se controla con un palillo: tiene que salir limpio al pincharla en el centro para saber que está lista.

Conviene esperar a que se enfríe por completo antes de cortarla, para que las tajadas mantengan su forma y el juego de vainilla, cacao y nueces se luzca en cada porción.