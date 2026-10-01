UNA DELICIA
Torta matera de naranja con un ingrediente "especial" para que la miga quede húmeda
La torta matera de naranja es una opción fácil y práctica para acompañar el mate, el café o el té durante la merienda.
Esta receta de torta matera de naranja requiere ingredientes simples y una elaboración sin demasiadas complicaciones, ideal para preparar cuando se busca algo dulce.
El secreto de esta versión está en incorporar jugo de naranja a la mezcla, un ingrediente que aporta humedad y potencia el sabor.
Paso a paso para hacer la torta matera de naranja
Ingredientes:
- 3 tazas de harina leudante
- 3 huevos grandes
- 3 cucharadas de manteca o aceite
- 1 1/2 taza de azúcar
- 1 taza de leche
- 1 cucharada de polvo de hornear
- Ralladura de naranja, a gusto
- Jugo de naranja, cantidad necesaria
Preparación:
- Primero, precalentar el horno a temperatura media para tenerlo listo cuando la preparación esté terminada.
- Colocar los huevos, el azúcar y la manteca en un bowl amplio. También puede utilizarse aceite.
- Batir durante aproximadamente dos minutos, hasta conseguir una mezcla espumosa, cremosa y de color más claro.
- Tamizar la harina leudante e incorporarla de manera gradual, alternándola con la leche para evitar que se formen grumos.
- Continuar mezclando hasta obtener una preparación homogénea y sin exceso de grumos.
- Agregar el polvo de hornear y sumar la ralladura de naranja para intensificar el aroma y el sabor.
- Incorporar el jugo de naranja de a poco, controlando la consistencia, hasta conseguir una mezcla húmeda pero todavía espesa.
- Enmantecar un molde redondo desmontable y colocar allí toda la preparación.
- Espolvorear azúcar sobre la superficie antes de llevar la torta al horno para conseguir la característica costra crocante.
- Cocinar durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al insertar un palillo salga seco.
- Retirar del horno y dejar reposar algunos minutos antes de desmoldar para evitar que la torta se quiebre.