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Jueves, 1 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
UNA DELICIA

Torta matera de naranja con un ingrediente "especial" para que la miga quede húmeda

La torta matera de naranja es una opción fácil y práctica para acompañar el mate, el café o el té durante la merienda.

Luciana Barrios
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Esta receta de torta matera de naranja requiere ingredientes simples y una elaboración sin demasiadas complicaciones, ideal para preparar cuando se busca algo dulce.

El secreto de esta versión está en incorporar jugo de naranja a la mezcla, un ingrediente que aporta humedad y potencia el sabor.

Paso a paso para hacer la torta matera de naranja

Ingredientes:

  • 3 tazas de harina leudante
  • 3 huevos grandes
  • 3 cucharadas de manteca o aceite
  • 1 1/2 taza de azúcar
  • 1 taza de leche
  • 1 cucharada de polvo de hornear
  • Ralladura de naranja, a gusto
  • Jugo de naranja, cantidad necesaria
Esta receta de torta matera de naranja es perfecta para resolver cualquier merienda o desayuno.
Esta receta de torta matera de naranja es perfecta para resolver cualquier merienda o desayuno.

Preparación:

  1. Primero, precalentar el horno a temperatura media para tenerlo listo cuando la preparación esté terminada.
  2. Colocar los huevos, el azúcar y la manteca en un bowl amplio. También puede utilizarse aceite.
  3. Batir durante aproximadamente dos minutos, hasta conseguir una mezcla espumosa, cremosa y de color más claro.
  4. Tamizar la harina leudante e incorporarla de manera gradual, alternándola con la leche para evitar que se formen grumos.
  5. Continuar mezclando hasta obtener una preparación homogénea y sin exceso de grumos.
  6. Agregar el polvo de hornear y sumar la ralladura de naranja para intensificar el aroma y el sabor.
  7. Incorporar el jugo de naranja de a poco, controlando la consistencia, hasta conseguir una mezcla húmeda pero todavía espesa.
  8. Enmantecar un molde redondo desmontable y colocar allí toda la preparación.
  9. Espolvorear azúcar sobre la superficie antes de llevar la torta al horno para conseguir la característica costra crocante.
  10. Cocinar durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al insertar un palillo salga seco.
  11. Retirar del horno y dejar reposar algunos minutos antes de desmoldar para evitar que la torta se quiebre.
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