FÁCIL Y RÁPIDO
Torta rogel con tapas de empanadas, la receta exprés con 3 ingredientes para resolver un postre
Con apenas tres ingredientes, se puede preparar una versión rápida de la clásica torta Rogel, con un merengue italiano casero para darle un toque vistoso.
La torta Rogel es uno de los postres clásicos de la pastelería argentina, conocido por sus capas finas de masa crocante intercaladas con abundante dulce de leche y una cobertura de merengue.
Sin embargo, existe una versión exprés que reemplaza la masa tradicional por tapas de empanada hojaldradas, que se pueden estirar, pinchar y llevar directamente al horno.
Receta para hacer una torta Rogel exprés
Ingredientes para el Rogel
- 12 tapas de empanada hojaldradas para horno.
- 400 g de dulce de leche repostero.
- Harina, cantidad necesaria para estirar la masa.
Preparación
- Estirar las tapas: colocar cada tapa sobre una mesada y, si se busca una masa más fina, pasar suavemente el palo de amasar con un poco de harina para evitar que se pegue.
- Preparar para el horno: disponer las tapas sobre una placa cubierta con papel manteca o ligeramente enmantecada. Pinchar cada una con un tenedor para evitar que se inflen demasiado durante la cocción.
- Cocinar las masas: llevar a un horno precalentado a 180 °C y cocinar durante aproximadamente 8 a 10 minutos, hasta que estén apenas doradas. Retirar y dejar enfriar por completo antes del armado.
- Formar las capas: colocar una tapa sobre una fuente o plato y cubrirla con una capa de dulce de leche repostero. Añadir otra tapa encima y repetir el procedimiento hasta utilizar todas las masas.
- Dejar la última capa libre: finalizar el apilado con una tapa de masa sin dulce de leche en la superficie, ya que allí se colocará posteriormente el merengue.
- Cubrir y decorar: una vez terminado el Rogel, distribuir el merengue italiano por encima. Puede extenderse con una cuchara para lograr un aspecto casero y rústico o utilizarse una manga pastelera para realizar una decoración más definida.
Para el toque final: cómo hacer un merengue italiano para el Rogel
Ingredientes
- 3 claras de huevo, a temperatura ambiente.
- 200 g de azúcar.
- 70 ml de agua.
- 1 pizca de sal o unas gotas de jugo de limón.
Preparación del merengue
- Preparar el almíbar: colocar el azúcar y el agua en una olla pequeña y cocinar a fuego medio hasta alcanzar los 118 °C. Ese es el denominado punto de bolita blanda.
- Comenzar con las claras: mientras el almíbar se cocina, batir las claras junto con una pizca de sal o unas gotas de limón hasta que estén espumosas y formen picos blandos.
- Incorporar el almíbar: cuando llegue a la temperatura indicada, verterlo lentamente en forma de hilo sobre las claras mientras se continúa batiendo. Conviene evitar que el almíbar caiga directamente sobre las varillas para reducir el riesgo de salpicaduras.
- Batir hasta enfriar: continuar batiendo hasta que el recipiente pierda el calor y el merengue se vea firme, brillante y con picos estables.