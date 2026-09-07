Torta rogel con tapas de empanadas, la receta exprés con 3 ingredientes para resolver un postre

La torta Rogel es uno de los postres clásicos de la pastelería argentina, conocido por sus capas finas de masa crocante intercaladas con abundante dulce de leche y una cobertura de merengue.

Sin embargo, existe una versión exprés que reemplaza la masa tradicional por tapas de empanada hojaldradas, que se pueden estirar, pinchar y llevar directamente al horno.

Receta para hacer una torta Rogel exprés

Ingredientes para el Rogel

12 tapas de empanada hojaldradas para horno.

400 g de dulce de leche repostero.

Harina, cantidad necesaria para estirar la masa.





Para esta versión del Rogel es necesario utilizar tapas de empanadas hojaldradas, para aportarle la textura crocante que es característica de esta torta.

Preparación

Estirar las tapas: colocar cada tapa sobre una mesada y, si se busca una masa más fina, pasar suavemente el palo de amasar con un poco de harina para evitar que se pegue. Preparar para el horno: disponer las tapas sobre una placa cubierta con papel manteca o ligeramente enmantecada. Pinchar cada una con un tenedor para evitar que se inflen demasiado durante la cocción. Cocinar las masas: llevar a un horno precalentado a 180 °C y cocinar durante aproximadamente 8 a 10 minutos, hasta que estén apenas doradas. Retirar y dejar enfriar por completo antes del armado. Formar las capas: colocar una tapa sobre una fuente o plato y cubrirla con una capa de dulce de leche repostero. Añadir otra tapa encima y repetir el procedimiento hasta utilizar todas las masas. Dejar la última capa libre: finalizar el apilado con una tapa de masa sin dulce de leche en la superficie, ya que allí se colocará posteriormente el merengue. Cubrir y decorar: una vez terminado el Rogel, distribuir el merengue italiano por encima. Puede extenderse con una cuchara para lograr un aspecto casero y rústico o utilizarse una manga pastelera para realizar una decoración más definida.

Para el toque final: cómo hacer un merengue italiano para el Rogel

Ingredientes

3 claras de huevo, a temperatura ambiente.

200 g de azúcar.

70 ml de agua.

1 pizca de sal o unas gotas de jugo de limón.





Preparación del merengue