Tostadas francesas: una forma distinta de renovar la merienda con una receta de pocos minutos

La merienda tiene sus clásicos de siempre, como las tostadas con manteca, el mate con bizcochos o alguna medialuna de panadería. Pero cuando la rutina cansa, alcanza con mirar la cocina con otros ojos y animarse a algo distinto.

El origen de esta preparación, entre Europa y Estados Unidos

El origen de estas tostadas se remonta a la Europa medieval, cuando el pan duro se remojaba en leche y huevo para no desperdiciarlo. Con el tiempo, la preparación cruzó el océano y se popularizó hasta transformarse en un plato clásico de las mesas de todo el mundo.

La historia explica también por qué esta receta se adapta tan bien a cualquier momento del día. Nació como una solución práctica para no tirar el pan duro, y esa misma lógica funciona hoy para resolver una merienda distinta sin salir a comprar nada especial.

Los ingredientes para preparar la merienda en minutos

Para preparar esta versión de tostadas para dos personas se necesitan:

4 rebanadas de pan brioche o de molde grueso (de un día)

2 huevos

½ taza de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela

Una pizca de sal

Azúcar a gusto (opcional)

Manteca o aceite para la sartén

Frutas frescas, dulce de leche o yogur son algunas de las combinaciones que le dan un giro distinto a la merienda de siempre.

Paso a paso: así se preparan en menos de 15 minutos

El procedimiento no requiere experiencia previa en la cocina:

Batir los huevos junto con la leche, la vainilla, la canela y la sal en un recipiente amplio. Sumergir cada rebanada de pan en la mezcla durante 20 a 30 segundos por lado, sin excederse para que no se deshaga. Calentar una sartén con manteca o aceite a fuego medio y cocinar cada rebanada entre 2 y 3 minutos por lado, hasta que quede dorada y crocante.

Ideas para innovar en la merienda de todos los días

Estas tostadas se sirven clásicamente con miel, pero para una merienda con onda alcanza con sumar frutas frescas como frutillas o arándanos, un chorrito de dulce de leche o una cucharada de yogur.

También hay margen para versiones más livianas, como reemplazar la leche entera por una opción vegetal o usar pan integral en lugar de blanco, sin perder la textura característica del plato.

La receta también admite variantes saladas, con jamón y queso en lugar de canela y azúcar, para quienes buscan algo distinto a la merienda dulce de siempre.