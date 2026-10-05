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Lunes, 5 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
SALVADOR

Tu mejor aliado: el corte de carne que está barato y es perfecto para hacer milanesas

Es rendidor, fácil de conseguir y tiene una textura ideal para empanar. Esta combinación lo vuelve una opción atractiva.

Candela Lederer
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A la hora de preparar milanesas, elegir un buen corte de carne puede hacer la diferencia tanto en el resultado final como en el gasto de la compra semanal.

Entre las opciones disponibles en la carnicería, hay una alternativa económica que permite preparar porciones sabrosas y tiernas por $4.800 con el 20% de descuento de Cuenta DNI.

¿Cuál es el corte de carne para hacer milanesas por $4.800?

¿Cuál es el corte de carne para hacer milanesas por $4.800?

¿Cuál es el corte de carne para hacer milanesas por $4.800?

La bola de lomo de cerdo es un corte magro, de textura firme y sabor suave, que se caracteriza por tener poca grasa visible. Se obtiene de la parte trasera del animal.

Por su forma y tamaño, resulta práctica para preparar milanesas, aunque también puede cocinarse al horno, a la plancha o a la sartén. 

Para evitar que quede seca, conviene controlar el tiempo de cocción y no excederse con el fuego.

Como otras carnes de cerdo, aporta proteínas de buena calidad y nutrientes como hierro, zinc, fósforo y vitaminas del grupo B. 

¿Cómo conseguir la bola de lomo de cerdo a $4.800?

Con el descuento del 20% de Cuenta DNI, el kilo, que suele rondar los $5.999, puede conseguirse por alrededor de $4.800, lo que permite llevar a la mesa un plato casero, sabroso y rendidor por menos plata.

Para obtenerlo, es necesario abonar la compra con Cuenta DNI mediante alguna de las opciones habilitadas: "Pagar QR" con débito en cuenta, "Link de Pago" y "Clave DNI" en terminales Posnet, además de los pagos realizados a través de Cuenta DNI Comercios.

El beneficio no alcanza a las operaciones efectuadas con tarjetas de crédito o débito vinculadas a la billetera, transferencias bancarias ni pagos mediante códigos QR de otras aplicaciones.

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