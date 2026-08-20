Un corte de carne tierno y sabroso para sorprender y agasajar a todos

Encontrar una buena opción para preparar un almuerzo o una cena especial no necesariamente implica elegir las piezas más costosas de la carnicería.

Con una cocción adecuada, existen alternativas tradicionales que permiten conseguir platos abundantes, llenos de sabor y perfectos para compartir.

Dentro de esas posibilidades aparece un corte vacuno muy presente en la cocina argentina que admite múltiples preparaciones. Puede cocinarse al horno, a la parrilla, a la pizza o incluso utilizarse para elaborar uno de los grandes clásicos.

Este clásico de la cocina argentina se destaca por su versatilidad y admite múltiples formas de preparación.

Un clásico versátil y lleno de sabor

El matambre vacuno es un corte delgado que se obtiene de la zona ubicada entre el cuero y las costillas del animal. Su particular forma y espesor permiten utilizarlo entero, rellenarlo o cortarlo en porciones según la receta elegida, lo que explica buena parte de su enorme popularidad.

Una de sus principales virtudes es justamente la versatilidad. Con el procedimiento correcto puede quedar jugoso y tierno, mientras que su superficie amplia resulta ideal para incorporar rellenos, salsas, quesos y diferentes condimentos. Además, absorbe muy bien los sabores que se agregan durante la preparación.

Aunque comparte el nombre con el matambre de cerdo, existen diferencias. El vacuno suele ser más grande, fino y requiere prestar especial atención a la cocción para evitar que quede duro. El porcino, en cambio, generalmente presenta una mayor proporción de grasa intramuscular, característica que favorece la jugosidad y aporta un sabor diferente.

Su versatilidad permite cocinarlo al horno, a la parrilla, relleno o acompañado por diferentes salsas y guarniciones.

¿Cuánto cuesta el matambre vacuno con los descuentos vigentes?

Cuenta DNI es la billetera digital de Banco Provincia y entre sus beneficios periódicos incluye promociones para comprar alimentos en comercios adheridos. Una de ellas permite acceder a un 20% de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías durante las jornadas contempladas por la promoción, sujeto a sus condiciones y topes vigentes.

Si el kilo de matambre vacuno cuesta $16.000, el 20% equivale a un ahorro de $3.200. De esta manera, aprovechando el beneficio, el valor final quedaría en $12.800, siempre que la compra reúna las condiciones establecidas por la promoción.

Cabe destacar que, para acceder al beneficio, las compras deben realizarse de lunes a viernes durante agosto de 2026 en comercios adheridos y abonarse desde la aplicación Cuenta DNI mediante "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago o Clave DNI en las terminales habilitadas.

La promoción ofrece una bonificación del 20%, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona, que se acredita en la cuenta vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la operación.

El beneficio permite reducir el precio final en comercios adheridos, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción.

Tips para cocinar el matambre y lograr que quede tierno

Uno de los grandes desafíos del matambre vacuno es conseguir que quede bien tierno y fácil de cortar. Para lograrlo, se pueden aplicar algunos trucos sencillos:

Retirar el exceso de grasa , pero conservar una capa fina que aporte humedad y sabor durante la cocción.

, pero conservar una capa fina que aporte humedad y sabor durante la cocción. Marinarlo previamente con condimentos y dejarlo reposar para potenciar el sabor.

con condimentos y dejarlo reposar para potenciar el sabor. Precocinarlo en leche o caldo a fuego suave antes de llevarlo al horno o a la parrilla si se busca una textura particularmente tierna.

a fuego suave antes de llevarlo al horno o a la parrilla si se busca una textura particularmente tierna. Evitar temperaturas excesivamente altas durante demasiado tiempo , ya que pueden resecar la carne y endurecerla.

, ya que pueden resecar la carne y endurecerla. Dejarlo reposar unos minutos antes de cortarlo para conservar mejor sus jugos.

para conservar mejor sus jugos. Al servir, cortarlo en sentido contrario a las fibras puede ayudar a conseguir bocados más agradables y fáciles de masticar.

Algunos trucos de cocción permiten conseguir una carne mucho más tierna, jugosa y llena de sabor.

¿Qué recetas se pueden preparar con matambre vacuno?

La versatilidad de esta pieza permite incorporarla a diferentes platos. Algunas de las preparaciones más populares son el matambre a la pizza, cubierto con salsa de tomate y abundante queso; el tradicional matambre arrollado, que puede rellenarse con vegetales y huevo; y el matambre a la parrilla, ideal para quienes buscan sabores intensos.

También puede cocinarse al horno con papas, prepararse a la leche para conseguir una textura suave o acompañarse con vegetales asados. De esta manera, un mismo producto permite resolver desde una comida cotidiana hasta una preparación especial para compartir.