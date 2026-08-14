El corte de carne que reemplaza a la tapa de asado y sale $7100 por kilo

A la hora de elegir qué llevar a la mesa, el precio suele ser uno de los factores que más pesa, especialmente cuando se busca preparar una comida abundante sin arriesgar el bolsillo. Por eso, conocer alternativas más económicas dentro de la carnicería puede marcar una diferencia importante a la hora de hacer las compras.

En este contexto, hay una opción que se destaca por su versatilidad y por ser un reemplazo de la tapa de asado que está cara. Se puede cocinar al horno, a la parrilla o acompañar con diferentes guarniciones, y con los descuentos del 20% de Cuenta DNI se consigue a $7100.

El corte de carne barato para hacer en múltiples recetas y sorprender a los invitados en el asado dominguero

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El vacío de cerdo es una alternativa que puede ganar protagonismo a la hora de buscar un corte diferente para las comidas del día a día. Se caracteriza por tener una buena proporción de carne y grasa, lo que ayuda a conservar la jugosidad durante la cocción y le aporta un sabor intenso, especialmente cuando se prepara a la parrilla o al horno.

Una de sus principales ventajas es la versatilidad. Puede cocinarse entero, en porciones o incluso utilizarse para distintas preparaciones, desde una comida sencilla con papas y verduras hasta opciones más elaboradas. También admite marinados y diferentes condimentos, por lo que se puede adaptar fácilmente al gusto de cada familia.

Además de su sabor y versatilidad, el vacío de cerdo aporta proteínas de buena calidad y nutrientes como vitaminas del grupo B, hierro, zinc y fósforo, que cumplen distintas funciones importantes en el organismo. También puede ser una opción interesante dentro de una alimentación variada, siempre que se elija una porción adecuada y se tenga en cuenta la cantidad de grasa del corte.

¿Cómo obtener el vacío de cerdo a $7100?

Quienes aprovechen durante agosto las promociones de Cuenta DNI podrán acceder a un 20% de descuento en comercios de cercanía adheridos, entre ellos carnicerías, granjas, pescaderías, almacenes y verdulerías. El beneficio está disponible de lunes a viernes y cuenta con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $30.000.

En el caso del vacío de cerdo, que tiene un precio de $8.900 por kilo, el descuento permite pagar $7.120 por la misma cantidad. De esta manera, quienes la utilizan pueden ahorrar $1.780 por cada kilo comprado, siempre dentro de las condiciones de la promoción.

Para acceder al descuento, es necesario realizar el pago con la plataforma mediante código QR o Clave DNI y contar con saldo disponible en la cuenta. De esta manera, las compras abonadas con tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias u otras billeteras digitales quedan fuera de la promoción.

Una vez concretada la operación, el reintegro correspondiente se acredita en la cuenta vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores, siempre que se hayan cumplido las condiciones establecidas por el beneficio.