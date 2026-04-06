Un manjar para la parrilla: El corte de carne jugoso y tierno que se consigue por $12.000 el kilo

El asado de bife es uno de los cortes de carne predilectos de los parrilleros por su textura suave, su jugosidad y su sabor intenso que se luce en cada cocción sobre las brasas.

Lo mejor de todo es que es una pieza premium que se puede obtener por $12.600 gracias a los descuentos del 20% que tiene Cuenta DNI en supermercados y comercios de barrio adheridos.

Asado de bife: el corte de carne ideal para tirar a la parrilla y hacer comidas caseras

Asado de Bife: el corte de carne ideal para tirar a la parrilla y hacer comidas caseras

Esta pieza se obtiene de la zona del costillar, pero con mayor presencia de carne que el asado tradicional, lo que le da una textura más tierna y pareja.

Su combinación de músculo y una justa capa de grasa permite que, al cocinarse, mantenga la jugosidad y desarrolle un sabor intenso que se destaca en la parrilla. Además, es un corte que responde muy bien a cocciones lentas, logrando un exterior dorado y un interior suave.

Otra de sus grandes ventajas es su versatilidad y rendimiento, ya que puede prepararse tanto a la parrilla como al horno, adaptándose a distintos estilos de cocción.

Cómo conseguir este corte de carne a $12.600

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece un 20% de descuento en carnicerías de lunes a viernes, lo que permite acceder a distintos cortes a un precio más conveniente pagando con la app y el QR en comercios adheridos.

En el caso del asado de bife, que tiene un valor de $15.699, con este beneficio se obtiene una rebaja de $3.139,80, dejando el precio final en aproximadamente $12.600, lo que lo convierte en una opción más accesible para disfrutar de tus reuniones.

Trucos para que el asado de bife salga impecable

Para lograr un buen punto en su preparación, lo ideal es cocinarlo a fuego medio y constante, evitando las llamas fuertes que pueden quemar la superficie sin cocinar bien el interior.

También es clave precalentar bien la parrilla y no pinchar la carne durante la cocción, para no perder sus jugos naturales. Se recomienda salarlo antes de llevarlo al calor y colocarlo primero del lado del hueso para que se cocine de manera pareja.

Además, podés agregar un toque de brasa suave por encima en el tramo final para darle un dorado más uniforme. Darlo vuelta solo una vez ayuda a mantener su jugosidad, y dejarlo reposar unos minutos antes de cortarlo permite que la carne se asiente y quede mucho más tierna y sabrosa.