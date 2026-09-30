DELICIOSOS Y NUTRITIVOS
Zapallitos rellenos al horno: receta fácil y rendidora para salvar un almuerzo
Los zapallitos rellenos al horno son una alternativa práctica para resolver el almuerzo o la cena con pocos ingredientes y una preparación sencilla.
Los zapallitos rellenos son una buena alternativa para incorporar verduras en la cocina diaria, pero de una forma abundante y sabrosa.
La combinación de verduras, carne picada y una salsa cremosa permite conseguir una receta abundante, sabrosa y con una cobertura gratinada de queso que le da un toque especial.
Receta para hacer zapallitos rellenos con carne picada
Ingredientes:
- 8 zapallitos
- 400 g de carne picada
- 100 g de cebolla
- 100 g de zanahoria picada
- 2 cucharadas de fécula de maíz
- 150 g de granos de choclo, opcional
- 150 ml de leche
- 50 g de manteca
- 1/2 cucharadita de nuez moscada
- Queso rallado, cantidad necesaria
- Aceite de oliva, cantidad necesaria
- Sal, a gusto
Preparación:
- Lavar bien los zapallitos y cortarles una pequeña parte superior para retirar la pulpa con mayor facilidad.
- Con una cuchara, ahuecar cada uno cuidadosamente sin romper la base ni las paredes.
- Reservar la pulpa extraída y llevar los zapallitos a una olla con agua hirviendo y sal durante unos tres minutos.
- Retirarlos con cuidado y colocarlos boca abajo sobre una fuente o rejilla para que eliminen el exceso de líquido.
- Mientras se enfrían, calentar un chorrito de aceite de oliva en una sartén amplia y cocinar la carne picada.
- Remover durante la cocción para que quede bien desgranada y retirar cuando cambie completamente de color.
- En la misma sartén, derretir la manteca y rehogar la cebolla junto con la zanahoria hasta que comiencen a ablandarse.
- Incorporar la pulpa de los zapallitos previamente picada y cocinar durante unos diez minutos, revolviendo cada tanto.
- Volver a sumar la carne cocida y agregar el choclo, en caso de utilizarlo. Mezclar y dejar cocinar unos minutos.
- Disolver la fécula de maíz en la leche fría para evitar grumos y añadirla lentamente a la sartén.
- Condimentar con nuez moscada y cocinar a fuego medio hasta obtener un relleno espeso y cremoso.
- Distribuir la preparación dentro de cada zapallito y colocarlos en una fuente apta para horno.
- Cubrir con abundante queso rallado y llevar a horno fuerte durante unos diez minutos.
- Retirar cuando la superficie esté bien dorada y el queso haya formado una cobertura gratinada.
Tips para que los zapallitos queden bien armados
- Para conseguir un resultado más sabroso, es importante no hervir demasiado los zapallitos antes de rellenarlos.
- El hervor breve permite ablandarlos sin que pierdan completamente su estructura, algo fundamental para que puedan sostener el relleno.
- También conviene escurrirlos boca abajo antes de armarlos. Así se elimina parte del agua que contienen y se evita que la preparación termine demasiado líquida.