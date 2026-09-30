Zapallitos rellenos al horno: receta fácil y rendidora para salvar un almuerzo

Los zapallitos rellenos son una buena alternativa para incorporar verduras en la cocina diaria, pero de una forma abundante y sabrosa.

La combinación de verduras, carne picada y una salsa cremosa permite conseguir una receta abundante, sabrosa y con una cobertura gratinada de queso que le da un toque especial.

Receta para hacer zapallitos rellenos con carne picada

Ingredientes:

8 zapallitos

400 g de carne picada

100 g de cebolla

100 g de zanahoria picada

2 cucharadas de fécula de maíz

150 g de granos de choclo, opcional

150 ml de leche

50 g de manteca

1/2 cucharadita de nuez moscada

Queso rallado, cantidad necesaria

Aceite de oliva, cantidad necesaria

Sal, a gusto

Los zapallitos rellenos son ideales para aprovechar las verduras e ingredientes que hay en la heladera.

Preparación:

Lavar bien los zapallitos y cortarles una pequeña parte superior para retirar la pulpa con mayor facilidad. Con una cuchara, ahuecar cada uno cuidadosamente sin romper la base ni las paredes. Reservar la pulpa extraída y llevar los zapallitos a una olla con agua hirviendo y sal durante unos tres minutos. Retirarlos con cuidado y colocarlos boca abajo sobre una fuente o rejilla para que eliminen el exceso de líquido. Mientras se enfrían, calentar un chorrito de aceite de oliva en una sartén amplia y cocinar la carne picada. Remover durante la cocción para que quede bien desgranada y retirar cuando cambie completamente de color. En la misma sartén, derretir la manteca y rehogar la cebolla junto con la zanahoria hasta que comiencen a ablandarse. Incorporar la pulpa de los zapallitos previamente picada y cocinar durante unos diez minutos, revolviendo cada tanto. Volver a sumar la carne cocida y agregar el choclo, en caso de utilizarlo. Mezclar y dejar cocinar unos minutos. Disolver la fécula de maíz en la leche fría para evitar grumos y añadirla lentamente a la sartén. Condimentar con nuez moscada y cocinar a fuego medio hasta obtener un relleno espeso y cremoso. Distribuir la preparación dentro de cada zapallito y colocarlos en una fuente apta para horno. Cubrir con abundante queso rallado y llevar a horno fuerte durante unos diez minutos. Retirar cuando la superficie esté bien dorada y el queso haya formado una cobertura gratinada.

Tips para que los zapallitos queden bien armados