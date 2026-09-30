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Miércoles, 30 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DELICIOSOS Y NUTRITIVOS

Zapallitos rellenos al horno: receta fácil y rendidora para salvar un almuerzo

Los zapallitos rellenos al horno son una alternativa práctica para resolver el almuerzo o la cena con pocos ingredientes y una preparación sencilla.

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Los zapallitos rellenos son una buena alternativa para incorporar verduras en la cocina diaria, pero de una forma abundante y sabrosa. 

La combinación de verduras, carne picada y una salsa cremosa permite conseguir una receta abundante, sabrosa y con una cobertura gratinada de queso que le da un toque especial.

Receta para hacer zapallitos rellenos con carne picada

Ingredientes:

  • 8 zapallitos
  • 400 g de carne picada
  • 100 g de cebolla
  • 100 g de zanahoria picada
  • 2 cucharadas de fécula de maíz
  • 150 g de granos de choclo, opcional
  • 150 ml de leche
  • 50 g de manteca
  • 1/2 cucharadita de nuez moscada
  • Queso rallado, cantidad necesaria
  • Aceite de oliva, cantidad necesaria
  • Sal, a gusto
Los zapallitos rellenos son ideales para aprovechar las verduras e ingredientes que hay en la heladera.&nbsp;
Los zapallitos rellenos son ideales para aprovechar las verduras e ingredientes que hay en la heladera. 

Preparación:

  1. Lavar bien los zapallitos y cortarles una pequeña parte superior para retirar la pulpa con mayor facilidad.
  2. Con una cuchara, ahuecar cada uno cuidadosamente sin romper la base ni las paredes.
  3. Reservar la pulpa extraída y llevar los zapallitos a una olla con agua hirviendo y sal durante unos tres minutos.
  4. Retirarlos con cuidado y colocarlos boca abajo sobre una fuente o rejilla para que eliminen el exceso de líquido.
  5. Mientras se enfrían, calentar un chorrito de aceite de oliva en una sartén amplia y cocinar la carne picada.
  6. Remover durante la cocción para que quede bien desgranada y retirar cuando cambie completamente de color.
  7. En la misma sartén, derretir la manteca y rehogar la cebolla junto con la zanahoria hasta que comiencen a ablandarse.
  8. Incorporar la pulpa de los zapallitos previamente picada y cocinar durante unos diez minutos, revolviendo cada tanto.
  9. Volver a sumar la carne cocida y agregar el choclo, en caso de utilizarlo. Mezclar y dejar cocinar unos minutos.
  10. Disolver la fécula de maíz en la leche fría para evitar grumos y añadirla lentamente a la sartén.
  11. Condimentar con nuez moscada y cocinar a fuego medio hasta obtener un relleno espeso y cremoso.
  12. Distribuir la preparación dentro de cada zapallito y colocarlos en una fuente apta para horno.
  13. Cubrir con abundante queso rallado y llevar a horno fuerte durante unos diez minutos.
  14. Retirar cuando la superficie esté bien dorada y el queso haya formado una cobertura gratinada.

Tips para que los zapallitos queden bien armados

  • Para conseguir un resultado más sabroso, es importante no hervir demasiado los zapallitos antes de rellenarlos.
  • El hervor breve permite ablandarlos sin que pierdan completamente su estructura, algo fundamental para que puedan sostener el relleno.
  • También conviene escurrirlos boca abajo antes de armarlos. Así se elimina parte del agua que contienen y se evita que la preparación termine demasiado líquida.
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