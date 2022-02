Lorna, la mamá de un adolescente estadounidense, hizo una apuesta con su hijo: le propuso pagarle 1800 dólares a cambio de que él no utilizara las redes sociales durante seis años. Este año se terminó la vida sin la tecnología: el 19 de febrero de 2022, Sivert Klefsaas, el chico que hizo el pacto con su madre hace años, recibió su dinero el día de su cumpleaños número 18.

Un día la mamá de Silvert escuchó en la radio el "16 por 16". Este trato consistía en que una mujer le daba a su hija 1.600 dólares cuando cumpliera16 años pero con la promesa de estar lejos de las redes sociales. Lorna quiso seguir el reto pero, subió un poquito más la apuesta sumando dos años más y por supuesto con 200 dólares más.

El adolescente junto a su madre.

Entonces, el trato de Lorna y Silvert sería "18 por 18". “No puedo decir que hubo algún momento en el que pensé que estaba a punto de romper la promesa", dijo el adolescente a CNN. “A medida que avanzaba el reto, ya era más una cuestión de orgullo cumplirlo", manifestó. También afirmó que esto lo ayudó a estar más enfocado en sus estudios y en la practica del deporte.

De todas formas, el muchacho afirmó que él estaba cien por ciento seguro de que "lo iba a conseguir". Por esa razón, aceptó el reto sin ningún lugar a dudas.

.

Después de seis años, el gran día llegó. Durante el transcurso del tiempo, la mamá contó que no tuvo la necesidad de verificar si su hijo se había descargado alguna aplicación en su teléfono móvil.

Hasta ahora el ganador de la gran suma de dinero no pensó en qué gastar su premio. Sólo contó que desde que tenía 12 años soñaba con poder comprarse su propia casa.

Ahora, este chico se convirtió en el joven de 18 años más rico. Además, el adolescente se creó una cuenta de Instagram para festejar su meta cumplida. "Es divertidísimo. Me siento como si tuviera 80 años. Parece que no puedo entender las redes sociales. Es bastante embarazoso. Estoy con mis amigos y me dicen: '¿Qué estás haciendo?'", expresó Sivert.

Las redes sociales a veces pueden ser un peligro para los menores de edad. Por esa razón, muchos padres tratan de controlar o disminuir el uso de la tecnología y aplicaciones de sus hijos. Buscan soluciones o algún que otro método que los permita guiarlos en la educación de sus hijos.

Uno nunca sabe quién está del otro lado de la pantalla, por eso puede existir el miedo o el temor a que puede pasar si alguien intenta hacer daño a un chico a través de Internet. "Desde luego, no estamos en contra de las redes sociales, pero se trata de utilizarlas de forma saludable", aclaró la madre de Sivert.