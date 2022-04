Twitter es la red social preferida por los usuarios para contar anécdotas de la vida cotidiana, situaciones insólitas o compartir contenido sobre diversas temáticas que, en general, se viralizan. En las últimas semanas, los tuits virales sobre argentinos que viven en el extranjero coparon la escena y muestran cómo es vivir afuera.

Así fue como el tuit de Agustín -cuyo usuario es @agusmsanta- se viralizó en la red social. El joven contó en su cuenta el desafortunado ataque sufrió en Alemania cuando viajaba en tren. "Dos años tomándome el (tren) Roca para ir a la facultad y nunca me pasó nada", escribió el usuario.

"Hoy me fajaron en el tren en Alemania", expresó el autor del tuit viral. El joven contó que estaba sentado sólo y escuchando música cuando otra persona se acercó y comenzó a golpearlo: "El flaco se acercó y me empezó a pegar de la nada. ¿Por qué? No hay por qué". Otros usuarios se sumaron a comentar experiencias similares en distintos países europeos o de otros continentes.

El tuit acumuló más de 50 mil me gustas, fue retuiteado por más de mil personas y recibió cientos de comentarios con información seria y los infaltables memes.

"Leí que no recomiendan sentarse en el subte cerca de la puerta en Alemani a Nueva York porque hay, posta, muchos locos que te empiezan a pegar o tirar del pelo. Primer mundo", comentó la usuaria @_SrtaAzul.

Otro usuario contó que había "caminado villas a las dos de la mañana", venía desde la Facultad de Filosofía y Letras hasta Solano de madrugada y "nunca" le pasó nada. "La primera vez que me quisieron robar fue en Tokio", concluyó el historiador @AShikikan.

"Viajaste en el Roca Amigo, mínimo un puntazo en el pecho le tendrías que haber dado", "El Roca viéndolo decepcionado de cómo no aprendió nada en tanto tiempo abordándolo", "Vivo en San Fernando, es lindo pero también tiene sus barrios complicados. ¿Dónde me robaron? En el tren en Londres", fueron algunos de los comentarios que recibió el autor del tuit viral.

De todas maneras, no todo fueron anécdotas de robos en trenes, también hubo algunos que intercambiaron golpes en Europa: "En 2012 un grupito quiso echarme de un boliche en Austria. Nunca entendí por qué, tuvimos que pararnos de mano con amigos latinos. En Argentina nunca me agarré a las piñas con nadie".