Vestido blanco y largo u off white y corto. Plato principal: pollo relleno o carne al horno con crema de champiñones. Esas suelen ser las disyuntivas de las novias cuando están armando su casamiento. En el caso de Gabriela Schirmer, una abogada y escribana de Misiones, tuvo un dilema particular: cómo llegar hasta el altar. Por un lado, tenía la opción clásica de cualquier auto moderno y por otro, la que haría feliz a su familia por más que fuese excéntrico.

Decidió irse por la segunda opción y su boda causó sensación el pasado domingo en la Catedral San José, ubicada justo en frente de la Plaza 9 de Julio, en Posadas, la capital misionera. Es que Gabriela llegó arribó del camión que maneja históricamente su papá Luis.

.

El vehículo de gran porte, decorado para la ocasión con los clásicos ramos de flores e incluso las latas colocadas atrás, llamó la atención de los invitados y de los curiosos que se asomaron para saber qué sucedía. Para poder lograrlo, tuvieron que pedir permiso y apoyo a la Municipalidad para controlar el tránsito.

El amor de la novia por su papá

Luis tiene dos hijos, y tanto Gabriela como su hermano se criaron arriba de y gracias al camión de su papá. “Yo viajaba por todo el país, ella y su hermano más chico se criaron conmigo en el camión, cuando eran chiquitos los llevaba por todos lados. Cuando empezaron la escuela empecé a viajar solo. Los cumpleaños a veces estaba y a veces no. Muchas veces los fines de años, mis cumpleaños y los cumpleaños de ellos también pasé solo en la ruta. Cuando uno trabaja con flete no puede decir ‘yo mañana me quedo’. Uno tiene que viajar”, contó el orgulloso padre a FM Santa María de las Misiones.

El camión rojo fue furor entre los invitados y los testigos ocasionales del casamiento de Gabriela.

Pese a que ella ya venía pensando en esa opción y buscando toda la ayuda posible para lograrlo, intentó mantener la sorpresa hasta último momento. “Dos días antes del casamiento me enteré de esto. Para mí fue una emoción muy grande, uno queda sin palabras”, agregó Schirmer.

Si bien está acostumbrado a hacer grandes viajes, esta vez los pocos kilómetros que recorrió le llenaron el corazón. “Fue una excepción de la Municipalidad, un muchacho nos indicaba por dónde teníamos que entrar. No es tan grande el camión, es un Volvo, corto. Toda la vida manejé así que no hubo inconvenientes. Bajamos del camión en frente a la Catedral, se hizo la misa, después saqué el camión de vuelta y fuimos hasta la Costanera, dimos una vuelta y ahí fuimos al Hotel”, detalló.

Finalmente, el camionero aseguró entre risas que está a disposición de cualquier otra pareja que quiera casarse y llegar a la iglesia arriba de su camión.

El día que Maradona llegó al entrenamiento en un camión

Hace muchos años, en 1997, Diego Maradona se había dado un exótico gusto: compró un camión. Y así, al volante de un contundente Scania, se presentó al entrenamiento de Boca, en Ezeiza. Algunos videos recuerdan aquel insólito momento.