Los usuarios de TikTok no tardaron en hacer viral la insólita reacción de una abuela, luego de darse cuenta de una particular manera que una de sus nietas no estaba consigo.

La señora había ido con sus dos nietas a un centro comercial en Guaymallén, Mendoza, pero a la vuelta, solo una de ellas estaba con ella.

El momento exacto en el que la mujer viral descubre a su nieta perdida fue captado por la joven que se encontraba dentro del auto, y, como era de esperarse, los usuarios de TikTok no tardaron en hacer de las suyas, y hoy la abuela se volvió viral.

“POV: mi abuela se olvida de mí”, escribió la nieta perdida en su cuenta de TikTok, y el video alcanzó rápidamente más de 7 millones de visualizaciones, sumado a un millón y medio de "Me gusta".

Lo gracioso de la insólita situación es que la señora había arrancado a manejar como si nada, sin percatarse en ningún momento de que estaba faltando una de sus nietas.

Sin embargo, la joven que había sido olvidada logró alcanzar a su abuela y hermana, luego de correr desesperadamente hacia el auto. Fue allí cuando la mujer pudo ver a alguien corriendo hacia ellas, aunque al principio no notó que la que corría era su nieta.

La abuela se hizo famosa en TikTok

"Hay alguien corriendo", comenzó diciendo la abuela viral, mientras la joven que había logrado subirse al auto la grababa con su celular. Luego, entre risas, la nieta le dice irónicamente "Qué tranquila que estás", mientras grababa a su hermana correr.

Al notar que la joven no podía parar de reírse, descubrió que había una persona corriendo detrás de ellas, y su respuesta se volvió furor en TikTok: "Quién es?", preguntó la abuela, mientras que su nieta le contestó, a modo de broma: "Nada, una amiga que me está jodiendo".

La señora mayor recién pudo darse cuenta de que se trataba de su propia nieta -y no de una desconocida-, cuando la joven perdida logró alcanzar el auto, mientras gritaba desesperadamente: "¡Abu, abu!".

La insólita reacción de la abuela viral.

Tras verla, la reacción de la mujer habló por si sola, ya que solo pudo agarrarse la cara, sin poder creer que no se había percatado de que faltaba una de sus nietas.

Las redes sociales solo se llenaron de palabras de amor para la señora, y más de uno confesó que la quiere de abuela. "Amo a esa señora. Seguro yo sea así de grande", reconoció una usuaria, y varios opinaron lo mismo.