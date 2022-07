¡Que los abuelos sean eternos! Una joven se volvió viral luego de publicar en TikTok un video con su "nona". En el mismo contó que la mujer se puso a trabajar y vende ropa tejida a mano, sin embargo, detalló que uno de los productos tiene una particular forma que aparenta ser un juguete sexual. La respuesta de la señora generó miles de carcajadas y causó furor entre los seguidores.

No hay dudas que las redes sociales se prestan para todo. Debido a su llegada, cada vez más personas suben diariamente perlitas imperdibles que se destacan por ser bizarras o locas. Cuando estas características se relacionan con las personas mayores o con los nenes más chiquitos, los contenidos son un éxito rotundo y cosechas millones de reproducciones. Además, muchas veces generan arduos debates.

Hace un tiempo la usuaria llamada @gio.paschetta_ publica videos en su cuenta de la red social asiática, sin embargo, nunca había generado muchas visitas. Hace algunos días, subió un video mostrando el emprendimiento de su abuela y se volvió viral por confundir un par de medias con un "polémico" objeto de uso sexual.

"Mi abuela vende fundas para consoladores" comenzó diciendo la chica y luego mostró el tejido de lana azul. Luego agregó "Pídanle al privado". La mujer mayor, al escuchar el comentario de su nieta, le arrancó de las manos la ropa y le preguntó enojada, pero muy sorprendida "¿Cómo vas a decir eso?". Entre risas, señora escondió su trabajo y le insistió a la chica "Saca eso".

Rápidamente, el TikTok se volvió viral y decenas de usuarios comentaron al respecto. "Me interesa comprar por docena" sostuvo una joven entre risas. "¿De qué colores tiene?", preguntó otra cibernauta. "Es mejor que una media" aseguró una chica. "Juro que te ame, con mis amigas se vuelve millonaria tu abuela", agregó un pibe.

A raíz del éxito de la publicación, la abuela y la nieta subieron un nuevo video que también se hizo masivo. "Acá mi abuela me está haciendo una funda para mi consolador. Me está consultando colores" dijo la @gio.paschetta_ mientras mostraba un nuevo tejido. La nona la miro y le dijo "ay Dios mío" y la joven continuó "Yo le dije que mi consolador es más largo, pero no me da bola" y le pregunto "¿Me dijiste que esto se estira?". La mujer ya cansada, decidió ceder y le siguió el juego. "Si estira. Va para el tamaño que quiere" confirmó.

"Como que la proveedora se ponía difícil y después empezó a tirar dato" escribió una usuaria. "Excelente servicio, justo buscaba uno que se estire", manifestó otra joven. "Cuídala amiga, las abuelas valen oro" le aseguró otra chica mientras que otra piba le confirmó: "Abuelitas con mente abierta son oro puro".

La abuela y la nieta ahora son furor en TikTok y los usuarios de la red esperan que hagan más imágenes juntas. Actualmente, el video tiene más de 7 millones de reproducciones y más de un millón de "me gustas". Además, tiene miles de comentarios y reacciones.