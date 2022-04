La usuaria bajo el nombre @selflessblur hizo un tweet que se hizo viral en cuestión de minutos. Sin siquiera pensar que iba a generar tanto revuelo, la joven contó la experiencia que tuvo con un gato ajeno y su propia mascota.

El tuit, que pone en evidencia los celos de su gato, alcanzó rápidamente los 77.7 mil "Me gusta" y cientos de reacciones y memes de todo tipo.

"Hoy me estaba volviendo a mi casa y en la esquina me puse a acariciar a un gato random que creo, se lleva re mal con mi gato, y cuando veo a mi gato, me estaba mirando desde la puerta así", escribió la usuaria bajo el nombre "Kurita".

A modo de broma, la usuaria publicó cuál fue la reacción de su gato.

Al ver la repercusión que tuvo el tuit, la joven volvió hacer otra mención sobre el tema: "Encima se re enojo posta. No me da bola, falta que ponga el cartel de 'Bienvenida a casa, infiel'".

Cientos de usuarios se rieron de los celos del gato, y no dudaron en hacer bromas al respecto: "Te pilló de infiel. Con lo dramáticos y rencorosos que son, preparate para la indiferencia por muchos días", "A mi me da pánico que mi gata sienta el aroma a otros gatos que acaricio durante el día, cuando llego a la casa", "Seguro te miraba como diciendo: 'Así te quería encontrar'", fueron algunos de los comentarios.

Muchos optaron por hacer memes sobre la situación

Una usuaria tuiteó una imagen de una bandera que dice: 'Bienvenido a casa, traidor', y más de mil internautas le dieron un "Me gusta".

El tuit causó más de 1.000 "Likes".

El usuario @scausil respondió con un meme, en donde se puede ver al actor Steve Carrell enojado, interpretando a uno de sus tantos personajes. La imagen está acompañada del texto: 'Hola, traidor'.

Otro tuitero tampoco se quiso quedar afuera de los memes.

Florencia, por otro lado, respondió el hilo con una imagen de un gato, el cual lleva una muy mala cara, y escribió: "El gato mirando desde la puerta".

Los memes por la reacción del gato no pararon de llegar.

A raíz del viral tuit, nadie se quiso quedar afuera y todos quisieron publicar algún meme. Los "Retweets" y "Me gusta" llegaron sin parar, y algunas de las divertidas respuestas tuvieron una gran repercusión.

Lo cierto es que no la primera vez que la usuaria @selflessblur logra que uno de sus tuits se convierta en viral, ya que es una tuitera activa en la red social del pajarito, y suele compartir constantemente situaciones divertidas de su vida, acompañadas de algún meme.

De hecho, hace pocos días, la joven había realizado un tweet que alcanzó rápidamente los 38,8 "Me gusta": "La psicóloga me preguntó desde cuándo fumaba y por qué, y le tuve que inventar que fue por mis amigos porque me daba vergüenza decirle que fue por Alex Turner", escribió.