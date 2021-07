Un adolescente de 17 años, oriundo de Moscú, en Rusia, logró comprar un departamento a base de documentos electrónicos falsos y sin pagar un centavo. Lo descubrieron y ahora permanece detenido en medio de una investigación por estafa.

El joven, que fue identificado en los medios locales como MK, adquirió el inmueble a través de un proceso en línea en el que se comprometió a pagar casi 18 millones de rublos, lo que equivale a alrededor de 23 millones de pesos argentinos.

Como el “comprador” era menor, el gerente de la compañía pidió como requisito para hacer la transacción el consentimiento de los padres. Como respuesta, la empresa recibió a través de un correo electrónico la supuesta aprobación de las autoridades de tutela para actuar sin tener que informarle a sus papás. Con el correr de la investigación se supo que eran falsos.

Se mudó al departamento sin pagar

Según relató el empleado inmobiliario, fue el 24 de marzo, cuando se compró en línea el departamento ubicado en un nuevo edificio en la calle Selskokhozyaistvennaya y tras obtener los papeles con respecto a la tutela, le enviaron al “cliente” el acuerdo de compraventa para que lo revisara.

.

El chico lo firmó, lo devolvió a la empresa y la compañía recibió una presunta orden de pago desde un banco de San Petersburgo. Por supuesto, este pago resultó ser falso. “Se envió un mensajero a la dirección del cliente para confirmar la firma electrónica, que luego se activó. El trato se selló con firmas electrónicas y se registró. La propiedad pasó a ser del niño”, señalaron en el medio ruso MK.RU.

Sin embargo, la empresa denunció que nunca llegó el dinero de la transferencia bancaria. Como respuesta, el adolescente contestó que había cancelado el pago y que volvería a transferir la suma acordada. “La empresa descubrió posteriormente que no había fondos en las cuentas. Pero el joven comprador también encontró una respuesta a esto: diciendo que él mismo retiró el pago y enviaría un nuevo pago”, explicaron.

Descubrieron la estafa

Al mismo tiempo se quejó porque no podía entrar a la casa. Si bien los empleados le advirtieron que no podría hacerlo hasta tanto no se acreditara el pago, en cuestión de días, el chico se cambió su apellido y no se sabe cómo, pero se registró en el nuevo edificio, cambió la cerradura y puso a la venta su departamento.

.

Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, desde la inmobiliaria radicaron la denuncia y ya detuvieron al menor. Se trata de un estudiante de un colegio de economía, hijo de padres separados, cuya madre se dedica al rubro inmobiliario por lo que estiman que así conoció cómo eran los trámites y pudo encontrar la forma de realizar la estafa.