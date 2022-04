Los partidos del Real Madrid vs. Chelsea y del Bayer Munich vs. Villarreal por los cuartos de final de la Champions League tuvo resultados inesperados por el desarrollo de cada uno de los partidos.

En el caso del equipo merengue, su rival debía hacerle tres goles para poder pasar de ronda, ya que en el partido de ida, el combinado de Ancelotti había vencido al de Londres por tres tantos contra uno. Con lo que respecta al Villarreal, debía mantener la diferencia que había logrado de local en España.

Si bien el Chelsea había logrado hacer tres goles para dar vuelta la ronda, luego el Real Madrid forzó el partido al alargue. Finalmente y ya en el suplementario, Benzema se convirtió otra vez en héroe y le dio la victoria al equipo más ganador de la copa más codiciada de Europa, que se quedaba afuera de la competencia de local y teniendo dos tantos de ventaja que había logrado en el partido de ida.

.

Tras ambos encuentros, que tuvieron todo tipo de emociones, los usuarios de las redes sociales no perdieron la oportunidad para inundar Twitter de memes de la Champions. Incluso, algunos usuarios se animaron a hacer memes comparando a los encuentros de la máxima competencia europea con el de Boca Juniors vs Always Ready por el segundo partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores.