Una reconocida agencia de viajes publicitó un aviso donde se observa un alojamiento poco agradable ante los ojos del público que busca hospedarse en habitaciones cómodas y estéticas.

Como era de esperarse, los usuarios, que no se guardan ningún comentario, tuvieron distintas reacciones al ver las imágenes del hotel que a simple vista no resulta apetecible. Las agencias de viajes son las encargadas de promocionar los diversos destinos turísticos y no tan turísticos, ya sea por precio o por interés de huéspedes.

Para cumplir su objetivo, utilizan las distintas redes sociales, donde promoción hoteles y alojamientos a través de fotos que, la mayoría de las veces, logran captar la atención del público. Por lo general, existen muchísimas alternativas de lugares con mayor o menor puntuación. Para el público más informal, que no desea gastar mucho dinero en hospedaje, existen los "hostels".

En los últimos días, producto de una búsqueda de un destino exótico como Azerbaiyán, una agencia de viajes publicitó un hotel disponible por esas latitudes que despertó la curiosidad de los usuarios y cosechó cientos de comentarios, no muy buenos, en su página de Facebook.

La empresa mostró algunas fotos del hotel y una de ellas causó rechazo entre los usuarios cuando se mostraba la intimidad de una habitación. Con camas marineras y un aspecto descuidado, fue comparado con la celda de una cárcel y por ende, con la famosa serie "El Marginal".

La decoración también fue uno de los motivos por los cuales, las críticas comenzaron a inundar el posteo. La imagen exhibe una alfombra azul con detalles de otros colores, un armario y tres camas, una pegada a la otra, lo que indica que entran seis personas en aquella habitación.

“¿Qué lugar es ese? ¿Sierra Chica? ¿Ezeiza?”; “¿Qué es eso? Las barracas del Ejército son más acogedoras”; “¿Las camas para las ratas hay que llevarlas o las ponen ustedes?”; “¿Viene con pulgas o sin?”, fueron algunos de los comentarios que dejaron bajo la foto.

El hotel se encuentra ubicado en la ciudad de Baku, conocida por su centro antiguo, medieval y amurallado, en medio de la zona más comercial de Azerbaiyán. Según se puede leer en los comentarios, el alojamiento es frecuentado, mayormente, por las personas que practican senderismo por esas tierras.

En cuanto a la publicación en sí, la empresa de turismo aseguró que el hotel ofrece salón compartido, WiFi gratuito, recepción las 24 horas, cocina compartida y las habitaciones están equipadas con microondas, heladera, cafetera, ducha con baño privado, secador de pelo y ropa de cama.