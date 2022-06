El presidente Alberto Fernández cometió un furcio en el medio de un acto que se realizó este martes en Casa Rosada. En un tramo de su discurso, confundió el nombre de la revista de cultura villera Garganta Poderosa con Garganta Profunda, el apodo elocuente del espía del FBI que filtró todos los secretos del caso Watergate y que también hace alusión a una clásica película de cine para adultos.

En el marco del lanzamiento del tercer foro mundial de Derechos Humanos, el Presidente agradeció a "las organizaciones sociales que estuvieron para contener a los sectores más vulnerables llevando solidaridad y compromiso". Lo hizo "aún cuando algunas hacen picardías", sostuvo y agregó: "Pero no hay que generalizar".

"Quiero agradecérselos aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar. NO esperen que yo generalice. Eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones", dijo el Presidente en un acto en el Museo del Bicentenario, donde encabezó el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023.

.

Además, manifestó que "no se llevaron plata" sino que "se asociaron al Estado en la gestión" de la ayuda social. "Han trabajado denodadamente para que la Argentina no explote", destacó y, en ese sentido, recordó que cuando llegó al Gobierno "la verdadera discusión era cuánto tiempo iba a pasar para que haya un estallido social o el primer saqueo".

.

Tras los aplausos, el mandatario destacó a Nacho Levy, director de La Garanta Poderosa sentado entre los invitados. "Ahí veo al compañero de Garganta Profunda, y como él, a miles", afirmó y lo señaló, aunque de inmediato le aclararon por lo bajo: Poderosa. "No, profunda no, poderosa", se corrigió de inmediato entre las sonrisas. Y agregó: "Es poderosa, pero profunda también, porque en esa revista nos enseñaron muchas cosas que eran ocultas por otros medios".

Nacho Levy, director de "Garganta Poderosa"

Alberto Fernández criticó a Macri y advirtió que "la derecha se está rearmando"

El presidente Alberto Fernández criticó este martes al ex pirmer mandatario Mauricio Macri, para quien dijo que "los Derechos Humanos eran un curro". En sentido, se diferenció y aseguró que para su Gobierno representan una "bandera" para "hacer una sociedad mejor".

.

Además, advirtió que "la derecha se está rearmando" y aseguró que va a "luchar contra las políticas negacionistas".

Fernández dijo que son millones los argentinos que no están "dispuestos a dar un paso atrás" en materia de derechos humanos y afirmó que "el negacionismo hace rediscutir cosas que no deberían ser objeto de discusión".