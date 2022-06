“Sos tan inocente”, es la conclusión a la que llegó una usuaria de WhatsApp luego de tener una divertida conversación con una amiga, quien no se percató de qué estaba pasando. Otra usuaria de Twitter compartió la historia y se hizo viral.

Se trata de @Luuucilu, quien compartió una imagen en su perfil de Twitter donde se veía un chat entre dos amigas en una particular situación. “Vi esto en fb”, aclaró la usuaria.

“Me quiero ir al carajo de casa”, es el primer mensaje que se ve en el chat. Su amiga, preocupada, le pregunta: “¿Qué pasó boluda?”, a lo que ella responde con una dramática historia que su amiga no captó.

“ Nada, que están todos mis tíos acá en casa, porque mi bisabuela está tocando el arpa y la estoy pasando como el culo, no quiero quedarme acá. Encima no tengo auto, sino me voy a la p*ja ya”, le explicó.

En relación al instrumento, su amiga le dijo “¿Posta? Qué lindo. Pero qué onda, ¿le agarró así de la nada o es algo que ella suele hacer?”, le preguntó, cuando en realidad ella hacía alusión al dicho popular “Está más cerca del arpa que de la guitarra”, en relación a la muerte.

“Yo no lo puedo creer amiga, te vas al carajo. Sos tan inocente. Yo voy a subir esta conversación amiga, a las redes”, completa la imagen subida por una usuaria de Twitter.

El tweet se viralizó rápidamente y, a esta hora, ya tiene casi 3 mil retweets, más de 1.700 respuestas y más de 56 mil likes en la red social del “pajarito”.

Preguntó en un grupo de WhatsApp si podía sacar a pasear a su gato por las escaleras

Los populares “chats del edificio” siempre traen historias particulares que, al ser compartidas en redes sociales, se hacen virales. "¿Les molestaría si saco a pasear a mi gatito por las escaleras del edificio?", fue la desencadenante en esta oportunidad.

Se trataba de una vecina preguntó si podía pasear a su gatito porque era fanático de "subir y bajar las escaleras". "No ensuciaría nada", aclaró la vecina identificada en el chat como Daniella Morales, atajándose de antemano. La mujer pensó que nadie de la comunidad le iba a apoyar la moción.

Para su sorpresa, en poco tiempo obtuvo una reacción en cadena sumamente inesperada. Al principio las respuestas comenzaron con un "Por mi no hay problema" o "No hay drama". Pero una vecina rompió el hielo y le cantó retruco: "¿Si pasa por el 11 le puedo hacer mimitos?". Esto desencadenó una serie de graciosas respuestas.

"Que pase por el 13 también" y "Pasá por el 9 también" fueron algunas de las respuestas que recibió la joven, acompañadas de stickers llenos de corazones. Y, como era de esperarse, Daniella respondió fervientemente: "¡Ay los amo!". La conversación fue publicada en Twitter por aquella vecina que se animó a hacer el primer pedido y expresó: "El chat del edificio", junto a las capturas de pantalla que solo dieron envidia a internautas que tienen problemas con su vecindad.