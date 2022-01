En las redes sociales, los usuarios comparten diferentes situaciones insólitas o incómodas que les suceden. En este caso, una joven en Estados Unidos no ocultó su enojo luego de haber ido a un restaurante a comprar comida para llevar y dejar una propina que, según, ella era "inmerecida". El clip en donde explica a qué se debe su frustración con esta situación se viralizó en TikTok.

La mujer que contó su experiencia fue la usuaria @realistic.recovery en TikTok. Según indicó, ella fue con su auto hasta un restaurante local de comida rápida que les ofrece a sus clientes la posibilidad de autoservicio. Tras elegir un menú que tree pollo y papas fritas, se acercó con su vehículo a la ventanilla para retirar el pedido.

La tiktoker explicó que la empleada del establecimiento en ese momento le preguntó ante entregarle la cuenta "¿Cuánto vas a abonar de propina?", mientras le marcaba en el ticket cuánto había sido el consumo que realizó.

La joven destacó que esa pregunta la hizo sentir confusa, pero también incómoda. Sobre todo porque ella realizó su pedido en el autoservicio. Ella señaló que era dejaba habitualmente propina -aprox. un 20% del total- aunque en esta oportunidad no estuvo de acuerdo porque no recibió un servicio para dejar remuneración alguna.

"Yo pensé 'Oh no, hoy no', y entonces me sentí realmente incómoda. Pero como, mujer, ¿para qué te voy a dar propina? Estoy en un maldito autoservicio (...) Conduje yo misma... para evitar tener que pagar propina", expresó la joven en el clip

Y agregó: “Esto se salió de control. Que no estén bien pagos no es mi problema. Eso es problema del empleador. Lamento decir esto, pero la 'cultura de las propinas' se salió de control".

Sin embargo, la tiktoker aseguró que de igual forma acabó dejando dinero en concepto de propina y a causa de ello decidió contar su anécdota con sus miles de seguidores para saber si coíncidían con ella. "Literalmente, me acaban de cobrar 2 dólares extra por mi comida, dejen de hacerme sentir incómoda", manifestó.

El clip se hizo viral en la red social. Actualmente tiene 3.1 millones de visualizaciones, 369 mil me gusta y cerca de 15 mil comentarios de usuarios que dejaron su opinión pero en general fue dividida.

Hubo quienes apoyaron la postura de la tiktoker y quiénes le explicaron que estuvo mal al referirse de ese modo sobre todo porque hay un trabajador que se esfuerza por dar lo mejor para atenderla en este tipo de establecimientos. Lo cierto es que esta joven generó un debate sobre si en este tipo de situaciones hay que dejar o no propina.