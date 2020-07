La compañía que administra el transporte público de Berlín, BVG, lanzó una peculiar campaña para incentivar el uso de barbijos y diminuir los contagios de coronavirus. La iniciativa invita a los pasajeros a no ponerse desodorante, lo que podría originar un olor insoportable que obligará a taparse la nariz.

"Debido a que muchas personas piensan que pueden usar el cubreboca debajo de la nariz, ahora estamos usando otras estrategias: la BVG pide a todos que dejen de usar desodorante. ¿Todavía quieren mantener la nariz expuesta?", dice el aviso publicado por la empresa en la capital alemana.

.

El uso de tapabocas en comercios y colectivos, tranvías y subterráneos de la capital alemana es obligatorio. A pesar de las medidas adoptadas por las autoridades, que incluyen altas multas, mucha gente comete el error de cubrirse solamente la boca, dejando expuesta la nariz.

Para los infractores reincidentes, las sanciones pueden ascender hasta los 500 euros. Sin embargo, para tratar de generar conciencia y evitar las sanciones económicas, la compañía insistió en que no le quedó otra alternativa que pedir a la gente que "no use desodorante", en un intento de que el mal olor sirva para que los infractores modifiquen la mala costumbre y se coloquen correctamente las mascarillas.