Todos los días surgen historias que logran captar la atención del público y volverse virales en las redes sociales. Videos, imágenes, anécdotas y relatos graciosos son los más populares entre las personas.

En esta oportunidad fue una usuaria de TikTok quien publicó un video donde se puede ver la conversación que tuvo con una tal “Silvia”. Lo cierto es que esta joven de la red social china quería enviarle un mensaje a Silvia, pero se confundió de número y termino hablando con una persona que no se tomó muy bien su confusión y todo termino en un malentendido.

“Una que arrancó la semana tranquila fue Silvia”, escribió Sol Korand en su cuenta de TikTok junto a un video donde muestra el chat donde tuvo la conversación con esta señora, quién con su reacción sorprendió a todos los usuarios.

“Hola Silvia, cómo estás?”, de esta manera comenzó la conversación Sol y continuó preguntando: “Quería saber si habían realizado el pago de esta factura, porque está la persona acá, y si no le vamos a abonar en efectivo”.

Luego de eso, mando un PDF con la factura de la cual estaba hablando. Minutos después, la persona que recibió estos mensajes mando 3 audios de varios segundos donde demuestra su enojo, ya que creyó que la querían estafar.

“Mirá, yo te la hago corta, esto seguramente es una estafa, ¿ok? O sea, Silvia nada, no sabes a quién le mandas una factura de pago de $12.000 o $120.000. No tenés idea de nada. ¿No sabes dar tu apellido?, ¿no sabes presentarte?, o sea, eh, está muy mal lo que estás haciendo, esto es estafa, ¿entendés?”, comenzó diciendo la señora, furiosa.

Y continuó amenazando: “Tengo tu número agendado ahora, así que no sé si cambias la línea o qué chica, despabilate. Porque a mí no me cagan así, no más. Argentinos así de estos como vos conozco un montón, así que a mí no me cagan”.

“Ese Alejandro no sé cuanto, ya van todos en cana, así te digo. No te puede pasar un número de teléfono sin saber a quién te dirigís y tampoco tenés apellido. Flaca, no te están dando trabajo, te están dando porquería, ¿para ganarte qué? ¿Un plan?. Vamos argentina, dejate de joder, dejate de romper las pelotas, anda a laburar, dejate de romper los huevos”, dijo enojada.

“No, no me quedo tranquila, vamos a ver si vos te quedas tranquila. No, no me quedo tranquila, tenés que saber trabajar en todo caso. Que no manden a una principiante porque así como yo no caí no va a caer más nadie, sabelo y acabo de enviar toda la conversación más la factura a todos mis conocidos y tu número”, advirtió la mujer en el último audio.

Como era de esperarse, el video cosechó miles de “me gusta” y recibió miles de comentarios por parte de los usuarios que no pudieron creer la reacción de la señora ante los mensajes de la joven.

“Una que se despertó tranquila”; “Ya van todos en cana”; “te está mandando a trabajar mientras vos estabas trabajando?”; “Mezclo todos los temas encima. Necesito saber qué paso después”; “jajaja porque se lo mandaba a todos sus conocidos?”; “necesito saber qué paso después, la más tranquila Silvia”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.