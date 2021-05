El pescador aficionado del carp-fishing sorprendió a sus seguidores con las impactantes imágenes de su captura: un carpa amur blanca de aproximadamente 12 kilos que rondaba en las profundidades del Lago del Bosque, en la ciudad de La Plata. Claudio logró contener al animal en su red de pesca tras algunos momentos de forcejeo, y finalmente lo cargó en sus brazos para una foto triunfal.

El "Loco de la Carpa" volvió al lago tras la captura de un espécimen de similares dimensiones hace unas semanas, logro que también quedó documentado en su canal de YouTube donde documenta también el resto de sus pescas: "Había quedado muy emocionado por la primera carpa y volví al laguito. Pude sacar otro amur un poco más chico que el anterior”, comentó.

Al igual que el primer ejemplar su más reciente captura fue liberada en el mismo lago luego de posar para algunas fotos, como parte de la pesca deportiva que Claudio busca fomentar.

¿Verdad o mito?

Algunos usuarios en las redes salieron a cuestionar la pesca de Claudio, preguntándose si no se trata de un escenario armado. Dudas similares surgieron alrededor de la primera gran captura, y nuevamente el Loco de la Carpa respondió a las acusaciones: “Me dedico a pescar carpas desde hace muchos años, muchos me conocen y me siguen. No me voy a poner a mentir. Sé que algunos creen que es mentira pero la verdad no me interesa”.

Claudio también compartió consideraciones acerca de los orígenes de tales peces en el Lago del Bosque, que fue creado artificialmente e inaugurado en 1904: “Tengo la teoría que hay mucha gente de La Plata que tiene peces en pecera y cuando crecen los devuelve. Puede haber sido eso. Sino que hayan largado peces en el zoológico”, acotó el pescador.