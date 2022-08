“Una quiere ser buena y pasan estas cosas…” se lee en el tuit viral. Una joven de Neuquén quiso ayudar a una chica que se encontraba borracha en el boliche, pero se llevó una insólita sorpresa que impactó en las redes sociales ¡Mirá el final inesperado de su fallido encuentro!

Todos los días se conocen nuevas anécdotas en las redes sociales que no tardan en volverse viral. Esta vez, la protagonista fue Bianca Di Crocco, una chica oriunda de Cutral-Co, Neuquén, que intentó hacer su buena acción del día sin saber cómo podría perjudicarla.

Todo comenzó cuando se encontró con una chica que “estaba mal” en el boliche e intentó ayudarla dándole ánimos e incitándola a salir. La muchacha le había comentado que le gustaba un chico y que tenía ganas de escribirle para irse a dormir con él, algo que Bianca apoyaba.

El inesperado final de su encuentro en el boliche.

“Yo re alentandola a que le escriba y que se vaya con él”, explicó @dicrocco_bianca. Sin embargo, ni el tweet ni la historia terminaron ahí y el sorpresivo giro impactó a la protagonista. Cuando todo parecía color de rosas, se enteró quién era el muchacho: “el pibe en cuestión: mi novio”, concluyó.

Si bien la joven se lo tomó con humor, la anécdota se llenó de comentarios sobre cuál había sido el final de la historia y si su pareja ya se encontraba saliendo con la chica del boliche. “Ella no sabía que era mi novio y él no me gorreo, que se calmen”, explicó, con ímpetu.





Las opiniones que se desataron en Twitter

El inesperado final generó una gran repercusión en la red social, donde alcanzó los 94 mil "me gusta" y 1.800 retuits. Además, llegaron más de 400 comentarios acerca de la posible infidelidad de su pareja o cuestionando a la chica que se encontraba en el boliche, como si ellos ya estuvieran conversando en algún momento.

“Tu novio y la mina ya hablaban, mínimo, onda se tiraban y hasta se vieron porque no va a ir a dormir con un random que no conoce y si no te menciono que el que le gusta tiene novia es porque él no te mencionó en ningún momento”, comentó una usuaria, pese a la aclaración de la autora del tweet.

“Una quiere ser buena y pasan esas cosas jajaj", le comentó otra chica, a lo que Bianca la respondió:“Me quería re dormir el wacho amiga jajaja”. “Yo como mínimo le paso tres autos por encima”, agregó @_mmarr__ al centenar de respuestas.

Además, llegaron múltiples memes acerca de la reacción de la actual residente de La Plata cuándo se enteró del posible triángulo amoroso…