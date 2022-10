El Club Atlético Boca Juniors es el nuevo campeón de la Liga Profesional de Fútbol y miles de hinchas comienzan los festejos por la nueva estrella. Mientras tanto, el local de comida rápida del Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires quedó preparado para evitar los incidentes.

Luego de un cierre de torneo dramático que involucró a Racing, Independiente y River, los fanáticos del "Xeneixe" empiezan a disfrutar el título logrado por el plantel que dirige Hugo Ibarra.

El divertido tuit del McDonal's del Obelisco por los festejos de Boca (Twitter/@McDonaldsBaires).

Mientras los dos partidos en simultáneo definían el campeón del fútbol argentino, las autoridades de seguridad preparaban un operativo importante en CABA y en Avellaneda.

En las redes sociales, la cuenta "McDonaldsBaires" publicó desopilantes memes sobre los festejos de los hinchas de Boca desde que comenzó la jornada histórica para la Liga Profesional de Fútbol.

"¡Buen día! Se arranca temprano. Ya llego el decorado por si sale campeón Boca (porque los de Racing se portan bien, aparte son 20)", apuntó con ironía en las primeras horas de este domingo. También mostró el vallado que comenzaba a instalar la Policía de la Ciudad.

"La que se me viene de acá a fin de año. Mamita querida. Copa de la Liga, Copa Argentina, Mundial…", agregó sobre los eventos futbolísticos que restan este 2022.

Los memes de McDonal's por el torneo de Boca.

A falta de unas horas para que empezaran los partidos claves, el tuitero que maneja la cuenta "McDonaldsBaires" celebró: "¡Todo listo! Preparado".

Allí se observaron las vallas policiales colocadas alrededor del local comercial ubicado en el cruce de Diagonal Norte y la avenida 9 de Julio.

"No quiero ni mirar. Me avisan cómo viene la mano, por favor", tuiteó una vez que empezó Boca frente a Independiente y Racing contra River al mismo tiempo. "Me dicen que va ganando Boca. ¿Es así?", agregó más tarde.

Tuit del McDonal's del Obelisco por el campeonato de Boca.

Todos los posteos fueron acompañados con desopilantes memes del payaso de la marca, donde se lo ve con miedo o nerviosismo. "Vengan nomás", publicó con una foto de "Ronald" con una ametralladora.

Una vez que Boca se consagró con su empate y la derrota del equipo de Fernando Gago, el tuitero posteó un mensaje de auxilio: "Ayudaaa". Junto al texto se lo ve al personaje de McDonald's en problemas.

Como era de esperarse, los internautas contestaron cada tuit con insólitos y creativos memes que mostraban a monos o gorilas atacando el local gastronómico. Muchos compartieron fotos de archivo donde se ven cientos de hinchas sobre la famosa "M".

Los desopilantes memes por el festejo de Boca en McDonald's

Memes por los festejos de Boca.

Memes por los festejos de Boca en el McDonald's.