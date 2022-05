Desde que WhatsApp actualizó su servicio y brindó la posibilidad de borrar los mensajes a un destinatario antes que los vea, mucha gente comenzó a quejarse de esto porque les da intriga e inquietud saber lo que decía el texto.

Incluso, hay determinados individuos que tienen una pelea con su pareja por esta app de mensajería y dicen cosas de las que se arrepienten, por lo que terminan eliminando el enunciado rápidamente porque puede que hayan dicho cosas en un momento de enojo o bronca.

En WhatsApp existe la posibilidad de eliminar un mensaje.

El tuit de Lean no pasó desapercibido para los usuarios de Twitter cuando compartió una captura de pantalla de la conversación con su pareja. Al parecer, todo está más que mal. "Bueno de lo único que no se arrepintió es de ponerme pelo...", expresó el chico.

En la imagen se ve que su novia le había escrito dos mensajes a las 8 de la mañana, que luego borró. A continuación se muestran dos llamadas perdidas por WhatsApp. Más abajo, dos textos eliminados nuevamente acompañados de una llamada perdida.

Pero ahí no terminó el asunto, la chica continuó con tres enunciados más que por cierto, también fueron borrados. Más llamadas perdidas, pero hubo un mensaje que si se podía leer: "pelo...", le mandó a Lean.

La conversación entre Lean y su pareja.

Las respuestas de los seguidores de Lean

Este tuit pasó por toda la red social llegando casi a los 80 mil likes, 2 mil retuits y muchos comentarios que reflejan las opiniones de la gente. Gran parte de los usuarios de Twitter apoyaron al chico y catalogaron a la pareja del chico de "insegura".

"Que seas una insegura o que no tengas la amabilidad de esperar una respuesta no es problema de los demás...", expresó un seguidor. "Yo creo que viendo esa intensidad, salí de ahí amigo, por Dios! Esa gente no se quiere ningún poquito, a mí no me responde el 2.º mje, y no me viste más...", le escribió una chica.

La respuesta de una seguidora.

Al igual que las defensas anteriores, se sumaron las de otros internautas. "Llamo 7/8 veces en media hora, si no te atienden a la segunda, puede que esté... OCUPADO o simplemente no te quieren atender y no hay por qué justificar el no atender a alguien".

Sin embargo, hubo una opinión que generó polémica. "A veces mandar un 'hablamos en otro momento' o similar parece una gran hazaña para los onvres", escribió Daniela, una tuitera.

Ante el comentario de la chica, otros seguidores empezaron a escribirle. "No podés justificar eso, no está bien. Si no te responden tené dignidad", "no seas tan pelo… flaca", "pero si ni lo dejo respirar", "nadie puede decir algo tan pendejo y creer que está bien", fueron las más leídas.