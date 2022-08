En Twitter, un joven publicó una captura de pantalla de una conversación por WhatsApp con una remisería mantenida en los últimos meses, con una misma respuesta de parte de la empresa de viajes en coche. La insólita contestación cada vez que solicitó un auto pese al paso del tiempo resultó muy graciosa a los usuarios de la red social del pajarito y no tardaron en dejar comentarios.

En junio último, el usuario de Twitter "Obisponizar_" preguntó a la remisería: "Disculpá, ¿tenés un auto?". Y le contestaron: "No, nada". El joven, el 30 de julio, necesitaba realizar otro viaje y recurrió a la misma empresa: "Disculpá, ¿tenés auto?". Y le respondieron: "Ninguno".

El 6 de agosto el pibe, quien se presenta en la red social del pajarito como Fernando, tenía que salir. Y, nuevamente, probó con esa remisería: "Hola. ¿Auto?". E increíblemte otra vez la respuesta fue negativa: "No". A lo que el usuario de Twitter reaccionó con un insulto: "La c... de tu madre".

Muchos de los comentarios que recogió su tuit apuntaron a consultarle por qué siendo joven no utilizaba aplicaciones de viajes como Uber en vez del tradicional servicio de remisería.

En ese sentido, la usuaria @Gabby33H le preguntó: "¿Quién pide un auto en el 2022? Sólo vos. ¡Ja, ja, ja!". Y continuó: "Ténés 80 años o no hay servicios (de aplicaciones de viajes) por donde vivís. Si no, no se entiende porque están Uber, Didi y Cabify". Y Facundo replicó: "Mamita, ¡mejor no digo nada!".

Uno de los tantos comentarios que recogió el tuit del joven (Captura).

El conductor "Nivel X" de una aplicación que fue furor en redes sociales

Muchos usuarios del transporte público de pasajeros optan por usar los servicios puerta a puerta que ofrecen las aplicaciones de viajes, sobre todo porque, al tener la posibilidad de calificar a quien maneja, tienden a dar un mayor confort al cliente.

Un usuario de Twitter se volvió viral en febrero último luego de que tuiteara sobre un viaje especial. “Cinco estrellas al Uber de hoy”, escribió junto a una foto en la que se podía ver al conductor de espaldas y, en el vidrio que actúa de separador con el cliente, dos soportes conteniendo un joystick y un teléfono listos para elegir entre varios juegos. El favorito del tuitero fue el “Super Mario 3”.

Inmediatamente, el posteo se volvió viral y cientos de personas dejaron sus respectivos comentarios alabando el servicio. "Eso sí es creatividad"; "Diez estrellas por eso"; "Debería haber más estrellas solo para este conductor"; "Yo le pido el número para que me haga siempre los viajes"; "Cinco estrellas y propina"; "Por más Ubers así en el mundo"; "El buen servicio hace la diferencia"; y “¿Cinco estrellas?, yo le doy cinco cervezas” fueron algunas de las reacciones.