El índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo fue del 6,7 por ciento, a raíz de eso muchas personas tienen la duda de si algo "es caro o barato". En ese contexto, se viralizó el tuit de un hombre que compartió una anécdota que involucra al buffet de la escuela a la que asiste su hija y al costo final de cada mate cocido que la niña compraba.

El usuario de Twitter @OrningRodriguez contó que a su hija más grande le había compartido su cuenta de Mercado Pago en el celular de ella para que desde allí pagara lo que comprara en el buffet de la escuela. Sin embargo, cuando él empezó a revisar los gastos en la plataforma de cobros online, se encontró con una sorpresa.

"A mi hija más grande le puse mi cuenta de Mercado Pago en su celular para que pague en el buffet del colegio", comenzó a relatar el usuario de Twitter. Hasta allí parecía una situación normal en la que un padre o una madre le entrega algo de dinero a sus hijos para que compren algo en el recreo de la escuela.

De todas maneras, a veces es necesario comprobar en qué se gastan el dinero. "Ayer me puse a ver y tenía un montón de gastos, pero sobresalían muchos de $ 250", siguió contando el tuitero sorprendido ante la suma que su hija pagaba con frecuencia. Ante la duda, le consultó a la niña qué compraba a menudo.

"Le digo: '¿Qué comprás con 250 mangos que aparecen tanto?' (y ella le respondió), 'un matecocido pa'", reveló finalmente el tuitero, quien compartió esta anécdota en su cuenta de Twitter y recibió hasta el momento más de 62 mil "me gustas" y cientos de comentarios de otros usuarios que dieron su punto de vista sobre el precio de la infusión que compraba la hija del autor del tuit viral.

Horas más tardes, el tuitero compartió las repercusiones de la anécdota que conto: "Los indignados por lo caro, los que comparan con otras zonas, los que odian a Palermo, los que recuerdan lo que valía en 2002, los que piensan que está bien el precio, los que dicen que en dólares es barato, (y) los enojados conmigo (??)".

"Sabes como la mando con un termo de agua caliente y unos sacos de mate cocido Jajaja", "Que lleve un termo y les venga a las amigas a 50 mangos", "$200 un sanguchito de miga. Mi hija de 10 años se río en la cara de la kiosquera, indignada salió ese día del colegio", fueron algunos de los comentarios en el tuit viral.

Otra usuaria contó una anécdota con su sobrina de siete años: "Estaba muy entusiasmada con la idea de que cocináramos para la semana, estoy a dieta y armo mis viandas con anticipación. Me pidió galletitas para llevar al cole. Cuando le pregunté si no le gustaba la merienda del colegio me dice: 'Sale $300'".