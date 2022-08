Con el uso cada vez más intenso de las redes sociales, estas se han convertido en literales fuentes de información que a diario millones y millones de usuarios de todo el mundo utilizan para tomar conocimiento sobre lo que sucede en cualquier parte del mundo.

Con noticias e información que recorren las plataformas sin ningún tipo de chequeo o respaldo, las llamadas “fake news” y sus viralizaciones están cada vez más a la orden del día y amenazan con poner en jaque un terreno de comunicación que está cada vez más en cuestionamiento.

Como prueba de eso, un reconocido científico publicó en su cuenta oficial en Twitter un post que llamó muchísimo la atención no solo de la comunidad científica sino de los tuiteros en general.

“Foto de Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol, ubicada a 4.2 años luz de nosotros. El nivel de detalle... un mundo nuevo se nos revela cada día”, escribió el físico francés Étienne Klein, director de la Comisión Francesa de Energía Atómica y Energías Alternativas. Pero lo polémico no fue el texto, sino que estuvo acompañado por una imagen muy peculiar: una rebanada de chorizo, en la más literal de las palabras.

Instantáneamente, la comunidad tuitera descubrió el engaño del físico (rápidamente se dieron cuenta de que se trataba del famoso embutido) y comenzó una ola de bromas a las que él se prendió hasta salir a aclarar el asunto.

“Parece una lonja de chorizo bajo el microscopio… tal vez necesito unas vacaciones… científicamente impresionante de todos modos”, “Molestar a mi mujer para mostrarle la foto de un trozo de chorizo. Es inteligente”, “La belleza está dondequiera que mires pero sobre todo cuando tratamos de entender cosas sobre el universo”, escribieron algunos usuarios.

Más allá de la broma y de los chistes que provocó, el científico se encargó de darle a la situación un necesario marco de seriedad: a través de otro posteo, salió a disculparse públicamente y explicó el fin último de la original publicación.

En un segundo posteo, Klein escribió: “Vengo a pedir disculpas a aquellos a los que mi broma, que no era en absoluto original, haya podido escandalizar. Simplemente quería instar a la cautela con imágenes que parecen elocuentes por sí mismas”.

De esta manera, explicó que lo que quiso fue alertar sobre las “fake news” y la forma en que cualquier persona, incluso con mucha autoridad en una determinada área, puede llegar a manipular a un gran grupo de personas con solo una foto o una publicación. “Según la cosmología contemporánea, no existen las delicatessen españolas en ningún otro lugar que no sea la Tierra”, cerró el investigador, que no demoró en ser interpelado en los comentarios.

Pero eso no fue todo, además de los 12,5 “me gusta” y 1.100 comentarios, los usuarios se tomaron el tiempo de crear decenas de memes con sus “pruebas científicas” que revolucionaron Twitter.