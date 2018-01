Un grupo de personas de una aldea en China capturó "in fraganti" a una vecina con el cadáver de un perro al que habría matado con dardos envenenados.



Según los medios locales la mujer iba a vender el animal a unos carniceros.



En las fuertes imágenes del video se ve cómo colocan sobre los hombros de la mujer el cadáver del animal, y después la golpean con un palo.



Las autoridades locales no han comentado sobre el incidente, pero varios usuarios de Youku (el portal donde se subió el video) criticaron fuertemente el método de castigar a la presunta ladrona.



"Vivimos en una sociedad moderna donde no se debe golpear a una persona por el asesinato de un perro. Es una violación de la ley, debían haberla entregado a la Policía", comentó uno de los internauta.



"Esta paliza no es nada mejor que el asesinato del perro", escribió otro usuario de Youku, según publica RT.