Si a teorías conspirativas nos referimos, los terraplanistas, quienes defienden que nuestro planeta es plano y no una esfera achatada en los polos, habían quedado un poco en el olvido luego de que surgiesen nuevas conspiraciones, como es el caso de quienes realizan falsas y alocadas conjeturas alrededor de las vacunas contra el Covid-19 y sobre todo lo que rodea a la enfermedad. Sin embargo, los conspiradores terraplanistas volvieron al centro de la escena y con afirmaciones más desconcertantes.

En un grupo de Facebook, en el que varios terraplanistas se "encuentran" para discutir, y compartir publicaciones y pensamientos con respecto a la forma de la Tierra, particularmente un usuario fue más allá que todos y aseguró que Chile no existe, que no es real. En ese sentido, los conspiracionistas argumentaron este insólito enunciado con que las fotos del país "parecerían hechas por una computadora" y que todos los habitantes del país parecían "actores".

Se trata de un captura de pantalla que circula en Twitter y Reddit, que fue tomada del grupo de Facebook Tierra Plana- España, en el que un usuario, con el nombre censurado, afirmó: “He estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo más claro que Chile no existe".

En su argumentación, detalló que “las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a cámara”. Además, aseguró que no conoce a nadie que alguna vez haya estado en ese país. Esta descabellada idea parece sacada de uno de los párrafos de “La Invención de Morel” de Bioy Casares, pero no, no es literatura, es simplemente una afirmación de la vida real, totalmente desconcertante.

"He visto algunas fotos, pero seguro que sean CGI (Imagen generada por computadora). De toda la vida me han enseñado mapas de Chile, explicado que es un país de un Sudamérica. Pero en mi investigación he descubierto que todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo. ¿Qué opinan?", agregó el terraplanista y negacionista.

A pesar de que tuvimos la intención de ingresar a ese grupo de Facebook para ver justamente qué opinaban los demás adeptos a esta doctrina, lamentablemente nos encontramos con que el grupo es cerrado.

El medio The Guardian publicó en el 2017 que otro grupo de terraplanistas había hecho una broma o "trolleo" similar. Los doctrinarios aseguraban que Finlandia y la región italiana de Molise no existían.

Por su parte, el medio chileno La Tercera, en una forma de burlarse de los terraplanistas, aseguró que "Chile es real". "Al menos eso es lo que muchos sentimos cuando despertamos y vivimos todos los días en este país", sostuvieron.

La publicación que realizó el creyente terraplanista en las redes.

¿Qué es el terraplanismo?

El terraplanismo es una creencia conspiracionista, que afirma que la Tierra es plana. Tuvo su auge en los tiempos del oscurantismo, durante la edad media. A medida que la ciencia se consolidó por encima de los preceptos religiosos, se comprobó que nuestro planeta es “una esfera achatada en los polos”, o que tiene una forma similar a esa cuerpo geométrico.

Sin embargo, en los últimos cinco años, grupos terraplanistas salieron al cruce de la ciencia y afirmaron que todo es una farsa, y sostienen que la tierra no gira alrededor del sol y es plana. Además, sostienen que está rodeada por un muro de hielo gigante que contiene el agua de los mares Sí, parecido a la ficción Game of Thrones.

Los terraplanistas creen que todas las imágenes enviadas por la NASA y otras agencias espaciales, que muestran a la Tierra desde el espacio son falsas o que pertenecen a una producción de Hollywood.

En 2020 un grupo de personas que defienden esta creencia tenían pensado viajar a la Antártida para “comprobar” que existe tal muro de hielo gigante y revelar que el planeta. es “plano”. Sin embargo, la pandemia de coronavirus imposibilitó tal viaje al polo sur terrestre.

Mike Hughes, un famoso defensor de esta doctrina murió en febrero de 2020 luego de que tuviera un fatal accidente, al chocar su cohete casero con el que pretendía demostrar que la Tierra es plana. El accidente se produjo ayer cerca de Barstow (California) después de que la nave propulsada por vapor en el que viajaba cayera en picado desde gran altura.