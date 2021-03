Contradiciendo al dicho, hay veces que el cliente no tiene razón o al menos esto fue lo que pasó con una compradora insatisfecha que se quejó y pidió el reembolso de dinero después de comprar una docena de barbijos y "sólo recibir 12".

La dueña de un mini emprendimiento, Zada McCray, de la ciudad yanqui de Minnesota se ganó la simpatía de los usuarios de las redes sociales, tras viralizar un insólito reclamo que le hizo una persona a través de un agresivo mail.

"Pedido de barbijos equivocado" decía el título del correo electrónico. La identidad de la insatisfecha compradora se mantuvo en el anonimato. "Pedí una docena y sólo me enviaron 12", insistió.

"Realmente las necesito. Me gustaría un reembolso, por favor, y ya no apoyaré más a tu negocio. Intento apoyar a los negocios propiedad de gente afroamericana, pero ustedes siguen intentando estafarme", se lee en la conversación de la mujer con McCray, que le respondió con suma amabilidad, a pesar del insólito reclamo, que "dado que una docena significa 12, la cantidad de mascarillas enviada era la correcta" y no iba a ser posible ofrecerle "la devolución de su dinero".

El ida y vuelta de mails con el insólito pedido y reclamo.

McCray a pesar de tener razón,se disculpó con la clienta por haberla decepcionado e inclusive le ofreció como recompensa un cupón de 5 dólares de descuento para su siguiente compra.

Casi ciegamente la joven que reclamó por los productos solicitados le dijo "no estoy interesada". "Debí haberlo pasado por alto en la factura. Necesitaba 20. Nunca vi que apareciera como 12. Te juro que pensé haber leído ‘dub zen’, algo así como un dub (20). Como sea", agregó.

La dueña de Zada´s Vault a pesar del mal momento, no se puede quejar ya que su negocio comenzó a crecer a pasos agigantados y de tener 3 pedidos semanales, pasó a 30 por día.