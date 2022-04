El video de una perrita tocándole el timbre a sus dueños para que la hagan entrar a la casa, causó una gran ternura en TikTok, superando los 4 millones de reproducciones. "No llegamos a la puerta lo suficientemente rápido para ella" escribió en broma Dorian Davis al publicar el video de su mascota.

Al tratarse de una publicación que tiene como protagonista a un animal, lógicamente no tardó mucho en volverse viral. Su dueño rescató las imágenes de la cámara de seguridad que mostraban a Diamond un tanto impaciente por entrar a su hogar.

Al ver la desesperación de la perrita para que le abran la puerta, los comentarios negativos no pararon de llegar: "Dios mío, ábranle por favor, ¿no ven cómo llora?"; "Esos ojitos... ¿Por qué la hacen sufrir?"; "Se tardaron mucho en abrirle y ni siquiera mostraron el momento en que la hicieron pasar"; "¿El que graba no pudo abrirle?", fueron algunas de las reacciones de quienes se indignaron al ver el video.

La respuesta de los dueños al ver las negativas reacciones entre los usuarios de TikTok

Ante los cientos de comentarios cuestionando por qué tardaron tanto en abrirle, la esposa de Dorian no dudó en salir a responderles: "Nuestras hijas no le abren la puerta a nadie, a menos que sepan que es Diamond, pero no sabían que era ella" manifestó su dueña.

Incluso, Dorian también le respondió a aquellos que dudaron de que le hayan abierto la puerta a tiempo, ya que no habían subido un video de aquel momento: “Desafortunadamente, las cámaras no nos captaron dejándola entrar. Estuvo parada allí durante aproximadamente un minuto y medio en total”, manifestó.

A pesar de los varios comentarios negativos, también hubo quienes tomaron la reacción de Diamond como algo gracioso: “Necesita una llave urgentemente”; "Se parece a mí cuando llego a casa y me estoy haciendo pis encima"; “Es impaciente, igual que yo”, escribieron algunos usuarios.

Para dejar tranquilos a sus seguidores, el dueño de la perrita subió luego un video en donde se la ve contenta y dentro de su hogar: "Actualización: ella está bien. Siempre la vigilamos cuando sale y hace sus necesidades" escribió.

.

Lo cierto es que la familia de Dorian Davis sube constantemente videos de la perrita, y en muchos de ellos, muestran la reacción de su mascota ante las cámaras de seguridad. De hecho, pocos días antes ya habían publicado un video que también se volvió viral, en donde se ve a Diamond tocando timbre y entrando a la casa en cuestión de segundos.

Aquel video también obtuvo un enorme número de vistas, superando los 2 millones de reproducciones. A diferencia del último clip, en aquella ocasión los dueños no tardaron en abrirle, por lo que en los comentarios solo hubo elogios: "Que perrita tan inteligente"; "Seguro ella pensaba: 'Chicos, soy yo. Déjenme entrar, me olvidé las llaves'", escribieron algunos usuarios.