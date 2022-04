Una historia que sorprendió a miles de usuarios sin dudarlo fue la de una mujer que contó en las últimas horas en las redes sociales. Según el testimonio de la protagonista, en plena fiesta de casamiento, el padrino de la boda le confesó su amor a la novia, con quién terminaría estando en pareja actualmente, además de ser el padre de sus cuatro hijos.

Desiree White, una mujer estadounidense de 32 años, contó en su cuenta de TikTok que se divorció de su esposo para casarse con el padrino de su casamiento. En ese momento, Bryant no solo era el padrino de la boda, sino que también era el mejor amigo de la novia.

El día del casamiento en la que Bryant confesó su amor a la novia.

Todos los invitados quedaron impactados al escuchar la insólita revelación del testigo en plena fiesta. Después de tomar unos tragos de más, Bryant le confesó su amor a Desiree.

“Recuerdo el primer momento en que vi a Desiree, la amé. Me enamoré de ella. Sabía que ella tenía que ser mía. Pensé que era la persona más hermosa que había visto en mi vida”, fueron las palabras del mejor amigo.

Luego agregó: “ella es la mejor persona que he conocido. Nunca he conocido a nadie como ella. Luego me enteré de que ya tenía novio y pensé que tenía que encontrar la manera de conseguirla, pero entonces lo conocí (al esposo) y nos hicimos amigos”.

.

Después de un año, Desiree decidió separarse de su esposo y comenzó a compartir más momentos con su mejor amigo, era una forma de estar consolada por alguien. Al principio, la mujer y el testigo de casamiento se juntaban a comer, miraban televisión juntos o hacían cualquier plan para pasar un rato juntos.

“Bryant realmente estaba allí para mí. Un día nos besamos y me gustó. Luego nos convertimos en más que amigos”, manifestó Desiree en diálogo con Kennedy News and Media. “Los amigos se convirtieron en citas, y las citas se convirtieron en boda, y luego la boda duró diez años con cuatro hijos”.

Desiree y Bryant actualmente tienen cuatro hijos.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Desiree y su mejor amigo?

La mujer contó que conoció a su actual esposo cuando tenía 16 años, en el colegio secundario. Desde ese día Bryant se enamoró de Desiree, pero ella ya estaba de novia con la primera persona que se casó.

Ella, él y su ex pareja habían sido amigos cercanos, solían cenar juntos y Desiree siempre intentaba buscarle alguna pareja a Bryant. “Tuvimos citas dobles. Yo era la persona a la que acudía Bryant por las chicas, Bryant era la persona a la que acudía por las cosas”, dijo ella. “Siempre hacíamos clic y siempre había algo sobre él con lo que era fácil para mí conectarme”.

Desiree y Bryant están juntos desde 2012.

Incluso, la protagonista admitió que nunca hubiera salido con la persona que Bryant era en aquel entonces. "Tenía mucho por crecer. Realmente no lo miré de esa manera”, dijo Desiree.